Aikom Technology distribuisce Engage per la corretta misurazione della distanza sociale

Engage, distribuito da Aikom Technology, è un dispositivo indossabile per il rilevamento della distanza sociale con una precisione di 4 cm



La ripresa della normale attività per molte realtà significa dover fare i conti con l’adozione di alcune misure di distanziamento sociale obbligatorie per tutelare la forza lavoro. Aikom Technology si è subito attivata per proporre una soluzione ad alta precisione e ha trovato in ENGAGE un prodotto italiano, basato su tecnologia Ultra-Wide Band, di facile utilizzo e immediata attivazione per il tracciamento di oggetti e persone, che monitora con estrema precisione la distanza sociale richiesta nella Fase 2 dell’emergenza COVID-19.

Oltre ad essere a tutti gli effetti un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI), e quindi acquistabile con agevolazione fiscale, si tratta di un prodotto realizzato dall’azienda italiana, Engynya, con un profondo know how nella progettazione di sistemi per il tracciamento di mezzi e persone. Rappresenta un investimento per il futuro perché non è stato studiato solo per l’emergenza COVID-19: può essere utilizzato anche come dispositivo di sicurezza anticollisione tra uomo e mezzi, permette il controllo accessi, il controllo delle code ed è dotato di funzionalità man-down per rilevare cadute o malori.

Engage si distingue da altre soluzioni similari presenti sul mercato perché basato su tecnologia Ultra-Wide Band. Per garantire davvero la sicurezza, la misurazione delle distanze deve essere molto precisa e la tecnologia Ultra-Wide Band permette un’approssimazione di 4 cm, diversamente da altre soluzioni sul mercato che si basano sulla tecnologia Bluetooth che permette un’approssimazione di circa 50 cm, inadatta quindi a un distanziamento sociale fissato a 1 mt.

Engage non ha bisogno di alcuna infrastruttura per funzionare (come ad esempio beacon, ancore o altri dispositivi da installare). Sarà sufficiente dotare ogni lavoratore di un dispositivo indossabile Engage, che si può applicare alla cintura, al polso o alla spalla con un velcro grazie alle dimensioni compatte (78x48x26 mm, 195 gr). Essendo “rugged”, ossia resistente, è adatto al lavoro in azienda o in ambienti industriali e può anche essere personalizzato col logo aziendale.

Engage aiuta a “mantenere le distanze” e tenere traccia dei comportamenti a rischio, per poter prendere le dovute precauzioni in caso di contagio. Monitora lo spazio attorno all’operatore (fino a 15 mt) e quando la distanza interpersonale si avvicina alla soglia di sicurezza (1 metro), il dispositivo emette un suono a impulsi a frequenza crescente.

Garanzia della privacy

Engage misura distanze, non geo-locazza i lavoratori: non è infatti importante sapere dove un eventuale contatto sia avvenuto, è sufficiente garantire le distanze e sapere chi sono i soggetti che, avendola violata, possono potenzialmente costituire un pericolo. Questo aspetto garantisce che non ci siano problemi legati alla privacy del lavoratore.

Applicazioni

Engage ha la certificazione IP54 ed è resistente all’acqua e per questo può essere sanificato: uno stesso dispositivo può, quindi, essere utilizzato dopo la sanificazione anche da altri dipendenti che si succedono nei vari turni.

Nasce specificamente per il tracciamento preciso in aree limitate (sia indoor che outdoor) di persone e cose, aiutando così a portare la logistica ad un livello superiore se integrato con i sistemi di sicurezza RTLS – real time locating system (tra cui Ancore di Engynya).

Il sistema può essere poi arricchito, anche in fasi successive, di una serie importanti di funzionalità di controllo, monitoraggio e integrazione con apparati di terze parti. E nel caso di realtà con diverse decine di dipendenti, basterà aggiungere il Gateway Engage per una gestione centralizzata di tutti i dispositivi Engage e per un’integrazione con altre soluzioni presenti in azienda. Si tratta di una stazione per raccolta dati e gestione code, installabile a parete, accessibile da una comoda interfaccia web.

Il Gateway Engage può essere posizionato ai varchi di entrata e uscita, nei luoghi più esposti al rischio di assembramenti come ad esempio sala caffè o toilette e acquisisce via wireless le informazioni nel momento in cui il lavoratore che indossa Engage transita; le stesse informazioni vengono scaricate poi in cloud, garantendo in ogni caso la privacy del soggetto.