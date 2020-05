HPE: supporto e sostegno finanziario per i partner

Grazie al programma HPE Partner Ready i partner potranno beneficiare della sospensione delle soglie di fatturato, l’accelerazione della liquidità per i distributori e appuntamenti virtuali per la formazione, le demo e i briefing

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato le iniziative attraverso le quali intende supportare la continuità operativa dei propri partner a seguito del COVID-19.

Le aziende di tutto il mondo stanno subendo le conseguenze della pandemia di COVID-19, e HPE ha intrapreso azioni dirette a minimizzare le conseguenze negative attuali e future sul business dei propri partner di canale. Queste nuove iniziative temporanee, appositamente studiate per alleviare la pressione finanziaria sui partner e assisterli nel pianificare la business continuity, si uniscono a una serie di nuovi programmi di sostegno finanziario proposti dalla sezione Financial Services della società nell’ambito di uno stanziamento di 2 miliardi di dollari in aiuto di clienti e partner.

Le iniziative finanziarie e di supporto predisposte per i partner HPE sono le seguenti:

Modifiche al programma per supportare la pianificazione finanziaria

• Sospensione delle soglie di fatturato HPE Partner Ready – Per fornire stabilità ai partner che devono affrontare un periodo di incertezza finanziaria, Hewlett Packard Enterprise ha sospeso i target di fatturato richiesti ai partner per il mantenimento del proprio status all’interno del programma HPE Hybrid IT Partner Ready per il 2021, oltre che per l’iniziativa Aruba Partner Ready for Networking Program. Nel corso del 2020 entrambi questi programmi si concentreranno sull’enablement dei partner aiutandoli a raggiungere obiettivi di formazione e certificazione.1

Proposte Hybrid IT per i clienti

• Gestione remota gratuita dei server – Per il resto del 2020 HPE offrirà gratuitamente a partner e clienti il proprio software per la gestione remota dei server Integrated Lights-Out (iLo) Advanced per permettere agli utenti di configurare, monitorare e aggiornare i server HPE trasparentemente ovunque con risorse minime.

• Nuova Spotlight Page su Cloud28+ – sostegno dell’impegno dei service provider offrendo ai clienti servizi potenziati per la business continuity attraverso una Spotlight Page centrale ospitata su Cloud28+. Questo nuovo sito fornisce ai clienti lo strumento per trovare velocemente il giusto partner HPE e i servizi cloud più adatti alle rispettive esigenze. I servizi di business continuity possono comprendere, a solo titolo di esempio, soluzioni per il telelavoro, capacità IT supplementare, connettività e/o qualsiasi altra proposta complementare.

• Accesso rapido alla opzioni HPE GreenLake – I partner possono utilizzare HPE GreenLake Quick Quote e proposte mid-market mirate per rispondere velocemente alle sfide di business dei loro clienti come la conservazione della liquidità e la pianificazione di esigenze IT impreviste. HPE ha sviluppato ulteriori architetture di riferimento pre-configurate a prezzi concordati che velocizzano i tempi di implementazione.

L’enablement dei partner prosegue per mezzo di soluzioni virtuali

Per supportare la formazione continua dei partner, nel mese di maggio Hewlett Packard Enterprise ha introdotto HPE Sales Pro Learning Center, una nuova esperienza per l’enablement commerciale composta da corsi e micro-lezioni che aiutano il personale commerciale a sviluppare quelle competenze avanzate che occorrono per vendere le proposte e le soluzioni a consumo.

I partner hanno anche a disposizione una nuova metodologia pratica per gli esami, un’innovativa soluzione di delivery virtuale che ha vinto il premio IT Certification Council Innovation Award di quest’anno. I partner possono inoltre continuare a partecipare agli eventi HPE che sono stati trasformati in appuntamenti virtuali. In particolare, come annunciato da Antonio Neri, gli eventi fisici HPE Discover 2020 e HPE Partner Growth Summit (PGS) si trasformeranno nella Discover 2020 Digital Experience, il 22 giugno, per una platea globale.

Demo e PoC virtuali sono ora rese possibili attraverso Demonstration Portal, una risorsa self-service gratuita che comprende una serie di brevi dimostrazioni di laboratorio pre-registrate per partner e clienti, e tour virtuali degli HPE Briefing Center.