Da Phoenix Contact uno Smart Camera Box per la videosorveglianza

Phoenix Contact ha presentato Smart Camera Box, un dispositivo compatto all-in-one che collega i dispositivi PoE alle reti Ethernet e sostituisce le soluzioni modulari di quadri elettrici, consentendo di risparmiare tempo nella progettazione e nell’installazione.

Ad esempio, con lo Smart Camera Box di Phoenix Contact le telecamere IP possono essere collegate a un server video: il dispositivo compatto all-in-one sostituisce le soluzioni modulari di quadri elettrici, consentendo di risparmiare molto tempo nella progettazione e nell’installazione.

La complessa progettazione del quadro elettrico, i lunghi processi di ordinazione, così come l’installazione e il cablaggio di dispositivi in un quadro elettrico non sono più necessari.

Che si tratti della giunzione di cavi in fibra ottica, di proteggere l’elettronica dalle sovratensioni o di gestire le porte Power-over-Ethernet, tutte le funzioni necessarie per il sistema video sono incluse. Grazie al suo design compatto e all’adattatore di montaggio integrato per il montaggio a parete e su palo, lo Smart Camera Box può essere installato in modo rapido e sicuro da una sola persona.