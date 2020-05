In arrivo anche in Italia i nuovi detachable Lenovo

Entro fine anno, sul mercato italiano i nuovi Lenovo Yoga Duet 7i, Lenovo IdeaPad Duet 3i e Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus con supporto Alexa

Lenovo si conferma impegnata su diversi fronti per rendere accessibile la tecnologia al maggior numero di persone possibili nel mondo proponendo una nuova generazione di dispositivi per il mondo consumer.

Ecco qui di seguito i nuovi dispositivi Lenovo in arrivo anche sul mercato italiano per il mondo consumer.

Lenovo Yoga Duet 7i (disponibile in Italia entro fine 2020 a un prezzo ancora da comunicare) è il primo PC Yoga in assoluto a essere dotato di tastiera Bluetooth (5.0) rimovibile e retroilluminata per abilitare la modalità di lavoro freestyle, a un sostegno regolabile per una modalità di visualizzazione più confortevole e la possibilità d’uso in modalità drafting. La tastiera consente inoltre di digitare agevolmente anche quando è staccata dal device e il display si trova a distanza, caratteristica che, abbinata alla connettività Intel Wi-Fi 6 (Gig+)2 ultraveloce e alla copertura LTE/4G opzionale3, ne accresce la versatilità consentendo all’utente di rimanere connesso praticamente ovunque, anche quando il Wi-Fi domestico condiviso ha banda ridotta.

Progettato per semplificare le attività della giornata, questo 2-in-1 offre una gamma di funzioni smart, come il servizio vocale Alexa e l’accesso con riconoscimento facciale più sicuro tramite la videocamera a infrarossi (IR) con Windows Hello che consente di accedere in tempi 3 volte più rapidi rispetto all’utilizzo della password. La funzione Glance by Mirametrix di rilevamento intelligente della presenza aiuta a proteggere lo schermo da sguardi indiscreti alle spalle dell’utente, e mette in pausa la riproduzione video quando ci si allontana dallo schermo; è inoltre possibile trasferire i contenuti dal display a un monitor collegato, semplicemente volgendo lo sguardo verso l’altro schermo.

Dotato di processori Intel Core i7 fino alla decima generazione con grafica Intel Iris Plus e Windows 10, Yoga Duet 7i offre una potente combinazione di prestazioni smart, connettività ed eccezionali funzioni di intrattenimento. Questo 2-in-1 vanta un display brillante touchscreen IPS 2K da 13 pollici con cornici sottili e 100% sRGB con una gamma di colori a 450 nits di luminosità. Disponibile in due tonalità di colore, con un’elegante finitura in metallo, è un dispositivo ricercato e ricco di stile.

Per prendere appunti con facilità ed esprimere al meglio la propria creatività, è sufficiente abbassare il sostegno regolabile per trovare l’angolo più comodo per scrivere e disegnare utilizzando la penna digitale8, oppure con la nuova penna ricaricabile Lenovo E-Color opzionale. La nuova penna presenta un sensore intelligente integrato che consente di raccogliere i colori dalle palette standard o da oggetti riprodotti in immagine semplicemente toccando la superficie dell’oggetto con la punta. I colori acquisiti possono essere applicati agli elementi creati con applicazioni di design come Adobe Photoshop, Adobe InDesign e Adobe Illustrator.

La riproduzione del suono è più chiara grazie a Dolby Audio l’esperienza visiva eccellente grazie a Dolby Vision, mentre la capacità di RAM (fino a 16 GB DDR4) e memoria (fino a 1 TB PCle SSD) è particolarmente ampia. Yoga Duet 7i può contare su una batteria dalla durata fino a oltre 10 ore, ottimizzata dall’intelligenza artificiale che può raggiungere una prestazione migliore del 20% grazie alla funzione di raffreddamento intelligente Lenovo Q-Control attivabile nelle impostazioni di bilanciamento delle prestazioni e dei consumi.

L’elegante custodia in pelle Lenovo laptop da 13 pollici è disponibile in abbinamento a Yoga Duet 7i per proteggere il dispositivo insieme ad altri accessori quali l’elegante mouse Lenovo Yoga con Laser Presenter.

A sua volta, Lenovo IdeaPad Duet 3i (anch’esso disponibile in Italia entro fine 2020 a un prezzo ancora da comunicare) è un nuovo 2-in-1 con connettività LTE opzionale14 multifunzione. Ultraleggero, con un peso di soli 0,86 kg compresa la custodia, è il detachable ideale per gli studenti e e tutti coloro che hanno bisogno di un PC con funzionalità complete e vogliono viaggiare leggeri con pochi dispositivi nello zaino.

Compatibile con Classroom Essentials, il primo PC Lenovo IdeaPad con tastiera staccabile Bluetooth (5.0) supporta Lenovo Digital Pen8 per prendere appunti senza passare da un supporto a un altro. Basato su processori Intel Pentium e grafica integrata Intel, IdeaPad Duet 3i è dotato di Windows, compatibilità Wi-Fi e Dolby Audio per un suono più chiaro e senza distorsioni.

Dotato di un elegante supporto in metallo e di tastiera utilizzabile in remoto, questo 2-in-1 detachable presenta quattro modalità di utilizzo – tablet, notebook, tent o stand – che consentono di aumentare la produttività e l’efficienza, per poi potersi rilassare guardando video in streaming sul display IPS Full HD da 10,3 pollici a 330 nit, collegandosi a un hotspot oppure tramite la connessione LTE opzionale.

Disponibile in una fantastica tonalità di colore grigio grafite, IdeaPad Duet 3i presenta funzionalità smarter che semplificano la comunicazione a mani libere con l’assistente digitale Cortana grazie anche ai doppi microfoni a 360 gradi, mentre l’otturatore per la privacy sulla webcam aiuta a proteggere l’utente da sguardi indiscreti. Particolarmente adatto a chi è spesso in viaggio, IdeaPad Duet 3i ha due porte USB-C per una maggiore velocità di trasferimento dati15, memoria SSD fino a 8 GB, storage fino a 128 G eMMC e fino a 7 ore di durata della batteria.

Progettato sulla base del feedback dei clienti, che hanno contribuito a identificare le opportunità di miglioramento, questo tablet di nuova concezione è più facile da configurare e presenta uno schermo IPS Full HD da 10,3 pollici, un processore mobile più veloce e più potente e un’elegante cover posteriore in metallo grigio platino che completa quasi ogni tipo di arredamento.

Portatile e leggero, con un peso di 460 grammi, Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus (2a generazione) con supporto Alexa (disponibile in Italia da settembre a partire da 249 euro, IVA inclusa) è dotato di un processore mobile MediaTek Helio P22 Octa-core fino a 2,3 Ghz per consentire il multitasking, oltre a un chip TDDI (Touch and Display Driver Integration) per una migliore e più efficiente visualizzazione e touch sensing, e una durata della fino a 9 ore.

Il log-in avviene in modo semplice e sicuro grazie alla funzione di sblocco istantaneo con riconoscimento facciale per mezzo della fotocamera integrata. La funzione intelligente di chiamata Drop In consente di effettuare chiamate istantanee tra due persone, mentre sono disponibili senza costi aggiuntivi funzionalità di comunicazione Alexa ancora più avanzate come la messaggistica e le chiamate vocali/video tra dispositivi supportati.

Un altro must per le famiglie è la modalità Kid migliorata che offre controlli parentali, contenuti dedicati ai bambini e funzioni di protezione della vista con riduzione della luce blu, dannosa per gli occhi, oltre a avvisi di correzione della postura per incoraggiare l’uso in posizione corretta quando si tiene in mano il dispositivo.

Quando il tablet è tenuto in mano, migliora l’esperienza visiva di YouTube e l’esperienza di gioco grazie alle cornici sottili fino a 4,6 mm su ciascun lato e ai doppi altoparlanti frontali con Dolby Atmos.

In alternativa il dispositivo può essere con l’uso della voce per scoprire le novità di Prime Video. Il moderno rivestimento in tessuto della Lenovo Smart Dock nella nuova tonalità grigio grafite è progettato per offrire la massima resa estetica anche durante la ricarica su connettori Pogo Pin. Ad Alexa puoi chiedere un aggiornamento su notizie e appuntamenti, creare ricette, controllare i dispositivi smart di casa ascoltare la musica su Amazon Music, grazie ai tre microfoni ad ampio raggio.