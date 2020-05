HPE Aruba amplia la gamma Instant On

Per supportare anche le piccole imprese nella business continuity, HPE Aruba lancia nuovi switch cloud-managed per un’infrastruttura di rete unificata

HPE Aruba, società Hewlett Packard Enterprise, ha annunciato l’arricchimento della famiglia di prodotti Aruba Instant On con una nuova serie di switch disponibili sul mercato dall’1 giugno, a partire da 129 dollari.

Obiettivo: permettere alle realtà di piccole dimensioni di creare reti unificate ad alta velocità, facili da implementare, gestire, mantenere.

In tal senso, i nuovi switch cloud-managed Aruba Instant On 1930 Series si integrano in modo trasparente con gli access point (AP) per ambienti interni ed esterni Instant On già esistenti e possono essere gestiti centralmente attraverso la app mobile Instant On.

La nuova gamma Instant On 1930 Switch Series propone:

Configurazioni flessibili da 8, 24 o 48 porte 1G con PoE e connettività 10G ad alta velocità

Enhanced PoE+ su tutte le porte per alimentare una varietà di dispositivi Internet of Things

Flessibilità grazie alla scelta tra le modalità di gestione:

– Gestione da cloud attraverso app mobile o browser web

– GUI web locale

Garanzia limitata a vita per la massima protezione dell’investimento

Offrire continuità anche in uno scenario come quello attuale

Ogni cliente ha aspettative elevate riguardo a una connettività sicura, sia che si tratti di una grande catena multinazionale sia di una piccola attività locale. In particolare, sono le realtà più piccole, che spesso non possiedono le risorse necessarie per dotarsi di personale IT, a dover affrontare maggiori difficoltà per mantenere il networking. Questa problematica si complica in caso di crisi improvvise, come ha dimostrato l’epidemia globale. L’obbligo di distanziamento sociale ha modificato il modello di business engagement trasformandone la natura dell’interazione da personale a online, con la possibile conseguenza di far fluttuare la domanda di rete. Negozi di alimentari, ristoranti e altre attività essenziali hanno dovuto cambiare il proprio modo di lavorare per offrire continuità anche in uno scenario come quello attuale. Secondo SMB Group, “il 71% delle PMI ha già spostato le attività dal mondo fisico a quello virtuale e il 16% ha intenzione di fare lo stesso”.

Gestione unificata di tutti i servizi di rete

Come le organizzazioni di grandi dimensioni anche le piccole attività sono attente ad affidabilità, sicurezza e costi di infrastruttura; tuttavia, non dispongono del personale necessario per gestire configurazioni o gestioni complesse della rete. La variabilità dinamica dei requisiti di connettività e capacità fanno della semplicità operativa un fattore critico quando è necessario scegliere una soluzione per mantenere il networking.

Per risolvere queste problematiche, Aruba Instant On mette a disposizione la gestione unificata di tutti i servizi di rete, una singola architettura per switch e access point e una app mobile innovativa per effettuare la configurazione, il monitoraggio e la gestione dell’intera rete senza difficoltà.

L’accesso remoto a tool e servizi business è essenziale per le piccole attività ma queste non possiedono le risorse di una grande azienda per configurare e mantenere reti VPN (Virtual Private Network). Per questo, HPE Aruba ha attivato una collaborazione con NordVPN, provider di soluzioni per la sicurezza online con più di 12 milioni di utenti al mondo, così da fornire servizi VPN ai clienti Aruba Instant On. Integrare NordVPN a una rete Aruba Instant On richiede semplici passaggi e nessuna particolare competenza IT, permettendo ai dipendenti di accedere da remoto ai dati business sensibili anche quando non lavorano in loco.

Come riferito in una nota ufficiale da Amol Mitra, vice president e general manager of Global Small and Medium Business di HPE Aruba: «Le piccole attività hanno un ruolo importantissimo all’interno delle nostre comunità. Per quelle che offrono servizi essenziali restare connesse ai loro clienti è una necessità imprescindibile. A chi cerca una soluzione wireless semplice e che fornisca connettività di livello enterprise sicura e ad alte prestazioni, possiamo dire che quella soluzione esiste, è Aruba Instant On».