Trend Micro è Global Cybersecurity Channel “Champion”

Trend Micro è stata inserita all’interno del quadrante Champions della Canalys Global Cybersecurity Leadership Matrix

Trend Micro è stata inserita all’interno del quadrante Champions della Canalys Global Cybersecurity Leadership Matrix. Questo riconoscimento riflette le migliorie apportate al programma di canale nel corso dell’anno precedente.

Canalys ha riconosciuto gli investimenti significativi di Trend Micro nel programma di canale, sottolineando in maniera particolare le migliorie apportate al partner portal nelle aree di registrazione deal, sales kit, promozione e training. Una nota particolare è stata dedicata alla piattaforma centralizzata per la gestione delle licenze del programma dedicato ai Managed Service Provider e l’offerta di una SOCaaS per automatizzare l’analisi delle minacce tra i diversi clienti e prodotti. Canalys ha anche sottolineato l’allineamento con il programma CPPO di AWS.

“Trend Micro è sempre stata focalizzata sul canale e siamo orgogliosi di esssere stati nominati champion da Canalys – commenta Gastone Nencini, Country Manager della società per l’Italia -. Questo è il riconoscimento del duro lavoro di tutti i nostri team nel mondo ma non ci fermeremo qui, continueremo a dare nuova linfa al nostro programma dedicato ai partner, attraverso il lancio di piattaforme e servizi che creeranno ulteriori opportunità di crescita”.

Il report di Canalys ha visto Trend Micro spostarsi da “grower” a “champion” con il punteggio più alto nella disponibilità prodotti (79,3%), utilità del portale e degli strumenti (72,6%) e facilità di business (75,4%). Per quanto riguarda il 2020, Trend Micro ha in programma di offrire strutture di scontistica ancora più coinvolgenti per i partner e di lanciare un nuovo Customer Success Service per fornire più insight di business e analisi per clienti e prospect. Nei prossimi mesi, Trend Micro recruterà e aiuterà a crescere anche centinaia di MSP, fornendo loro il supporto per genereare più leads, incrementando la profittabilità.