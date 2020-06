D-Link: il motion-tracking per la videosorveglianza

D-Link aggiorna l’offerta mydlink per la videosorveglianza smart con due nuove videocamere con rilevamento del movimento basato sull’AI:

la DCS-8526LH Full HD Pan & Tilt Wi-Fi Camera e la DCS-8627LH Full HD Outdoor Wi-Fi Spotlight Camera, per esterni



D-Link, specialista mondiale nelle soluzioni di sicurezza e sorveglianza domestica, lancia due nuove telecamere che si aggiungono alla propria offerta mydlink per la videosorveglianza smart. Progettate per la moderna smart home o i piccoli uffici, la DCS-8526LH Full HD Pan & Tilt Wi-Fi Camera e la DCS-8627LH Full HD Outdoor Wi-Fi Spotlight Camera offrono una valida sorveglianza, per interni ed esterni, controllabile anche da remoto.

Entrambe le videocamere D-Link sono dotate di un sistema di rilevamento del movimento basato sull’AI in grado di distinguere in modo intelligente gli oggetti in movimento, identificando tra umani e non umani. Il software di intelligenza artificiale è integrato direttamente nella telecamera e questo garantisce un’identificazione più rapida con un utilizzo di banda ridotto e senza necessità di sottoscrivere abbonamenti.

La DCS-8526LH utilizza un sensore Full HD 1080p con sistema Pan & Tilt motorizzato per offrire una visione nitida a 360° della stanza. La selezione dell’angolo di visione panoramico consente di spostare rapidamente la visuale della telecamera in un’area specifica. Inoltre, la funzione Auto Motion Tracking muove automaticamente l’obiettivo della telecamera per seguire un oggetto in movimento. Per gli ambienti che richiedono una connessione cablata, la telecamera è anche dotata di una porta Ethernet integrata.

La DCS-8627LH è stata progettata per fornire una videosorveglianza completa 24/24 grazie al faretto a LED da 400 lumen con funzione colore e visione notturna a infrarossi, assicurando che nulla rimanga nell’ombra. Inoltre, la certificazione IP65 la rende ideale per resistere a qualsiasi condizione atmosferica.

La DCS-8627LH include caratteristiche innovative come il rilevamento delle rotture di vetri, un altoparlante/sirena con audio a due vie, che consente alla telecamera di rispondere e segnalare le minacce alla sicurezza nel momento in cui viene rilevata un’attività insolita.

Entrambe le videocamere sono facili da configurare e da consultare tramite l’app mydlink per smartphone e tablet. Gli utenti possono usufruire del servizio mydlink Cloud Recording gratuito, che conserva nell’account personale i video registrati per 24 ore. In alternativa, sono disponibili diverse opzioni a pagamento che offrono la conservazione delle registrazioni per 30 giorni.

Progettate pensando alla moderna casa intelligente o ai piccoli uffici, queste telecamere possono funzionare in sinergia con un’ampia gamma di dispositivi per la smart home mydlink e sono completamente compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant, offrendo la comodità aggiuntiva del controllo vocale. Entrambe le videocamere sono inoltre conformi al profilo ONVIF Profile S. Ciò offre agli utenti una maggiore flessibilità nell’integrazione con i videoregistratori di rete (NVR) e i sistemi di gestione video (VMS) compatibili.