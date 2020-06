Pensati con l’obiettivo di crescere insieme ai partner e di fornir loro le conoscenze e gli strumenti necessari per poter cogliere tutte le opportunità che il mercato offre, questa serie di Webinar di TeamSystem non si limita alle classiche sessioni tecnico/commerciali, ma abbraccia le tematiche business a 360°

Lo avevano annunciato lo scorso anno che lo sviluppo del canale sarebbe partito dalla formazione e ora TeamSystem Communication, società focalizzata sulla tecnologia di telefonia software VOIspeed, organizza una serie di Webinar multi-tematici gratuiti per i rivenditori.

Da sempre particolarmente attiva sul fronte delle attività di formazione ai propri partner, TeamSystem Communication ha deciso di compiere un ulteriore passo in avanti, aumentando la quota di valore aggiunto tramite l’introduzione di temi legati alle strategie di marketing, alle tecniche di posizionamento della propria impresa sul mercato, agli strumenti di monitoraggio del business, nonché ai miglioramenti organizzativi volti a ottimizzare le modalità di lavoro in contesti dinamici ed in continua evoluzione.

Ognuna di queste tematiche viene presentata e approfondita attraverso Webinar dal management dell’Azienda, tra cui anche il CEO Zeffirino Perini, nonché da parte di docenti delle migliori università italiane, che sono attivamente coinvolti in tutte le attività di formazione di TeamSystem Communication.

“Da sempre, una delle nostre caratteristiche distintive è stata quella di non essere alla ricerca di semplici rivenditori per il nostro prodotto, bensì di partner desiderosi di vivere una bellissima avventura insieme a noi”, ha affermato Antonio Pucci, Responsabile Canale Indiretto di TeamSystem Communication, che ha proseguito: “Ed è stato anche in quest’ottica che, alla fine del 2019, abbiamo voluto ripensare le attività per i partner, comprese le attività di formazione che noi riteniamo centrali. La condivisione delle conoscenze, infatti, è, secondo noi, la base fondamentale per la crescita e il consolidamento delle relazioni, una cosa che i nostri partner sanno benissimo.”

Di seguito il calendario relativo ai prossimi Webinar di TeamSystem Communication attualmente in programma:

– 2 Luglio – Inside Sales – Zeffirino Perini, CEO TeamSystem Communication & Amedeo Benemia Responsabile Canale Diretto di TeamSystem Communication

– 30 Luglio – Growth Hacking – Paolo Russo, Growth Hacker – Digital Marketer – Growth Coach

– 10 Settembre – VOIspeed Marketing – Alex Cameli, resp. Marketing e Comunicazione TeamSystem Communication

– Ottobre – Webinar Tecnico – Stefano Delle Monache, resp. Assistenza e Delivery

– Novembre – Il Nuovo VOIspeed – Paolo Cinti, Responsabile di Prodotto TeamSystem Communication

– Dicembre – Lavorare di Squadra – Zeffirino Perini, CEO TeamSystem Communication

Ulteriore possibilità messa a disposizione dei partner di TeamSystem Communication è poi quella di poter accedere all’archivio di tutti i Webinar già effettuati per poterli rivedere con i propri collaboratori ed utilizzarli per ulteriori sessioni di formazione interna o come fonte d’ispirazione.