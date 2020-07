TP-Link Omada SDN: connessioni wireless veloci e affidabili sempre

TP-Link Omada SDN offre alle PMI un’unica piattaforma con accesso in cloud, scegliendo fra approccio on-permises, hybrid-cloud o full-cloud

TP-Link ha annunciato a livello globale Omada SDN, la soluzione professionale pensata per le piccole e medie imprese, che integra gateway, switch e access point Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6 in una rete Software Defined nella quale tutti i dispositivi sono controllati da un’unica piattaforma con accesso in cloud, scegliendo fra 3 differenti approcci, on-permises, hybrid-cloud o full-cloud.

Il nuovo portale è stato completamente rinnovato sia nell’interfaccia grafica che nelle funzionalità ed è disponibile attraverso l’aggiornamento del Controller Omada.

Nata per adattarsi ad applicazioni in scenari differenti

TP-Link Omada SDN fornisce connessioni wireless veloci e affidabili tramite access point professionali sia Wi-Fi 5 che Wi-Fi 6, e connessioni cablate 10GE, 2.5GE e GE per adattarsi ad applicazioni in scenari differenti, come per esempio in strutture dedicate all’ospitalità, all’istruzione, alla sanità, in negozi, uffici e molto altro.

Omada SDN permette la gestione automatica in batch dei dispositivi di rete tramite controller centralizzato. Inoltre, grazie a una tipologia di rete scalabile e una semplice configurazione dei dispositivi, l’infrastruttura di rete risulta flessibile e di veloce installazione, con costi di mantenimento molto contenuti. La gestione centralizzata in cloud permette l’accesso da remoto a tutti i dispositivi che compongono il network, come access point, switch e gateway, consentendo di avere sempre sotto controllo l’intera infrastruttura, per agire in maniera tempestiva in caso sia necessario un intervento tecnico e visualizzare le statistiche relative al traffico dati.

A seconda delle esigenze e delle caratteristiche del network, si può contare su 3 differenti tipologie di Controller:

Software Controller Hybrid-Cloud > gestione fino a 1.500 device

Hardware Controller Hybrid-Cloud > gestione fino a 500 device

Cloud-based Controller Full-Cloud > gestione di un numero illimitato di device

Funzionalità avanzate per applicazioni business

Omada SDN vanta numerose funzionalità avanzate che la rendono ideale per qualsiasi azienda e adatta a diversi ambiti di applicazioni, dalla logistica 4.0 alla digitalizzazione delle scuole.

Cloud Management unificato

Il management unificato permette di gestire access point, switch e gateway da un’unica interfaccia accessibile in cloud, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Analisi della rete completa

Grazie alla nuova interfaccia, Omada SDN consente di visualizzare la configurazione e lo stato della rete in tempo reale, in modo da fornire un accesso immediato a tutte le informazioni cruciali. Permette inoltre di controllarne l’utilizzo e la distribuzione del traffico, oltre che di tracciare i dati chiave per ottenere migliori risultati di business.

Wi-Fi ideale per ambienti ad alta densità

Gli Access Point Omada sono dotati di chipset enterprise, antenne dedicate, funzioni RF avanzate, selezione automatica dei canali e regolazione della potenza, per una elevata capacità in ambienti ad alta densità. I nuovi dispositivi Wi-Fi 6 Omada sono in grado di connettere fino a 1.000 client.

Soluzione versatile per applicazioni business

Il sistema Omada soddisfa le esigenze di connettività in svariati ambiti in cui è necessaria una rete wireless di livello professionale. Inoltre permette l’applicazione delle tecnologie di rete più innovative come il Mesh, il protocollo di sicurezza WPA3, la possibilità di creare Reti Guest con accesso tramite Captive Portal personalizzato e ad altre funzioni avanzate ricercate in diversi scenari applicativi.

Vantaggi della nuova piattaforma di gestione Full-Cloud

Omada Cloud-Based Controller, la nuova piattaforma di gestione Full-Cloud, permette l’integrazione di ulteriori vantaggi e funzionalità:

Gestione illimitata e network as a service

La soluzione Cloud-Based permette di gestire tutti i dispositivi di rete in maniera unificata e senza alcun limite quantitativo. Grazie alla gestione Multi-Tenant è possibile aggiungere più amministratori di rete e assegnare a essi ruoli con operatività e permessi specifici. In questo modo il system integrator può fornire l’accesso al network al cliente per determinate funzioni e adottare un modello di network as a service.

Configurazioni Zero-Touch

La funzionalità Omada zero-touch consente di implementare e configurare da remoto reti multi-sito, quindi senza la necessità di inviare un tecnico in loco. La possibilità di intervenire sulle configurazioni di rete da remoto, via cloud, assicura un supporto puntuale per la corretta realizzazione dell’infrastruttura e costi inferiori.

Tecnologia AI-Driven per prestazioni più elevate e facile manutenzione della rete

Con la tecnologia AI-driven, la soluzione Omada aiuta il team IT ad analizzare le potenziali criticità della rete e a ricevere suggerimenti di ottimizzazione per migliorarne l’efficienza. Inoltre, permette di individuare in modo tempestivo le problematiche di rete attraverso l’invio di notifiche dedicate agli utenti designati e a generare soluzioni in modo da ridurre le interruzioni di servizio.

Automatic Channel Selection e Power Adjustment

Regola le impostazioni dei canali e la potenza di trasmissione degli access point vicini all’interno della stessa rete, per fornire prestazioni wireless potenti e ridurre drasticamente le interferenze Wi-Fi.

Massima affidabilità con Service Level Agreement

Service-Level-Agreement (SLA) di Omada permette il rilevamento automatico dei guasti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I server di back-up isolati geograficamente riducono la possibilità di downtime del cloud. La rete funzionerà anche in caso di interruzione del traffico di gestione. Inoltre, l’elevata qualità dei dispositivi di rete garantisce la massima affidabilità della soluzione Omada.

Protezione della Privacy e sicurezza

TP-Link Omada separa i dati di gestione della rete da quelli degli utenti, senza che il traffico di questi ultimi passi attraverso il cloud, garantendo una migliore protezione della privacy. L’elevato grado di ispezione dei pacchetti e il potente firewall proteggono la rete e i dati.

Come riferito in una nota ufficiale da Pingji Li, GM del Network Business Department di TP-Link: «Siamo molto orgogliosi di presentare la nuova Omada SDN, una soluzione cloud end-to-end dedicata al networking business. Con questa architettura puntiamo a semplificare la gestione della rete e a contribuire alla realizzazione di infrastrutture wireless e networking più efficienti, affidabili e sicure per applicazioni business».

Disponibilità e formazione per i partner italiani

La nuova gamma prodotti e la piattaforma di gestione Full-Cloud saranno disponibili in Italia a partire da settembre 2020. La nuova interfaccia di gestione della rete è invece disponibile tramite aggiornamento del controller Omada.

TP-Link ha previsto un ricco programma di formazione dedicato ai partner, che si svilupperà per tutta la seconda parte dell’anno al fine di introdurre tutte le funzionalità e i vantaggi della nuova soluzione Omada SDN.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare var.it@tp-link.com.

Sono disponibili immagini nella cartella “TP-Link – Soluzione Omada” sul Dropbox di Naper Multimedia. Password di accesso: naperpress