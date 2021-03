Grazie all’integrazione di Okta Identity, dealer e clienti possono accedere al portale MPS Monitor 2.0 con le proprie credenziali

MPS Monitor, azienda che sviluppa e distribuisce la piattaforma per il monitoraggio e la gestione da remoto di stampanti e multifunzione, ha annunciato che la piattaforma SaaS dell’azienda è ora integrata con Okta, il principale provider indipendente di identità digitale.

L’integrazione di Okta Identity garantisce un accesso Single Sign-On (SSO) per autenticare gli utenti sul portale MPS Monitor 2.0. L’integrazione è immediatamente disponibile per tutti gli utenti di MPS Monitor 2.0 a livello globale.

Con Okta massima sicurezza e facilità di accesso

L’integrazione di MPS Monitor con Okta garantisce ai fornitori di Managed Print Services e ai clienti la massima sicurezza e facilità di accesso alla piattaforma SaaS. Gli utenti possono ora accedere alla piattaforma utilizzando le credenziali del proprio account aziendale, eliminando l’onere di creare e mantenere credenziali e password dedicate per ogni specifica applicazione web SaaS.

L’integrazione di Okta Identity consente agli utenti di accedere a più domini con un’unica “identità” online. Funziona completamente in background passando i dettagli di autenticazione dalle credenziali organizzative dell’utente al servizio SaaS di MPS Monitor, in modo sicuro e privato. Ciò aiuta a risparmiare tempo e denaro semplificando l’esperienza dell’utente, e aumenta al contempo notevolmente il profilo di sicurezza della piattaforma impedendo l’uso di credenziali insicure o deboli.

I clienti che si affidano a Microsoft Active Directory (o ad Azure AD) per la loro infrastruttura di identità aziendali, possono connettere semplicemente MPS Monitor al proprio dominio Active Directory utilizzando l’integrazione Okta, e ottenere così un’esperienza SSO completa. Clienti e dealer che attualmente non utilizzano la tecnologia Okta Identity possono comunque attivare facilmente l’integrazione utilizzando il servizio gratuito Okta Cloud Connect per MPS Monitor.

Per gli attuali clienti Okta, tutti i vantaggi dell’integrazione SSO sono disponibili in MPS Monitor tramite l’app standard Okta Integration Network OIDC, attivabile per i clienti dotati di licenza Okta direttamente qui.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Nicola De Blasi, CEO di MPS Monitor: «Il nostro approccio olistico alla sicurezza di stampa implica, tra i diversi fattori critici, un approccio sicuro all’autenticazione degli utenti per le applicazioni cloud SaaS. L’abitudine attuale e molto diffusa di assegnare un set specifico di credenziali per ogni utente a ciascun servizio SaaS non soddisfa i requisiti di sicurezza più stringenti per l’identità degli utenti e per le credenziali. Ciò è particolarmente vero nei nuovi ambienti Work From Home, in cui gli utenti aziendali lavorano per la maggior parte del tempo da reti domestiche Zero-Trust. La partnership con Okta ci consente di creare una profonda integrazione tra la nostra applicazione SaaS e l’infrastruttura di identità sicura del cliente, e rappresenta un ulteriore passo molto importante per garantire la piena e completa conformità agli standard e ai requisiti di sicurezza più severi. Siamo anche molto felici di garantire ai nostri clienti l’accesso gratuito alla tecnologia Okta attraverso il programma Okta Cloud Connect, in modo che tutti possano beneficiare di questa integrazione anche se non sono ancora utenti dei servizi Okta».

Per Ernesto Di Mauro, Territory Manager di Okta: «La missione di Okta è consentire a ogni organizzazione di utilizzare qualsiasi tecnologia in modo trasparente e sicuro. Riunendo i leader del settore della gestione di identità e accessi e del settore del monitoraggio e gestione da remoto dei dispositivi di stampa da ufficio, siamo ora in grado di aumentare la sicurezza e l’usabilità dei servizi SaaS di MSP Monitor per gli utenti a livello globale. L’integrazione di MSP Monitor con Okta Identity Cloud consente alle organizzazioni di accedere alla piattaforma SaaS di MPS Monitor attraverso un processo di Single Sign-On completamente sicuro utilizzando i propri account aziendali».