Nuovo cordless per Gigaset

Gigaset C575 è il nuovo telefono cordless campione di comodità. Una nuova esperienza di comunicazione

Il portafoglio di telefoni fissi cordless di Gigaset si amplia con il nuovo modello C575, un campione di comodità grazie ai grandi tasti retroilluminati posti sul ricevitore e all’imponenza dei numeri che appaiono sul display.

Il traffico voce è aumentato molto in questi ultimi mesi, a causa delle restrizioni di movimento imposte dalla crisi pandemica che ha investito tutto il mondo.

Durante questo periodo, il telefono ha vissuto un momento di particolare auge, il lockdown infatti ha fatto crescere il bisogno di sentire voci di amici e persone care.

Gigaset ha dunque creato questo nuovo cordless ideale per tutti coloro che in questo periodo hanno riacquistato il gusto della telefonata.

Gigaset C575, un telefono pratico

Il nuovo Gigaset C575 si presenta in nero classico, con un grip saldo e sicuro ed è fabbricato in Germania, nella fabbrica di Bocholt, con materiale di alta qualità

L’ampio display a colori è particolarmente facile da leggere sia per l’elevato contrasto sia per i numeri che vi appaiono in formato jumbo.

Tutte le funzioni del telefono sono di facile accesso grazie alla moderna ed intuitiva interfaccia utente.

Tra le funzioni, rilevante la modalità giorno / notte, che assicura che il telefono squilli di sera solo quando le chiamate vengono ricevute da numeri noti, mentre le chiamate anonime sono disattivate.

La rubrica del Gigaset C575 può memorizzare fino a 200 contatti completi di tre numeri ciascuno. Numeri selezionati possono anche essere definiti come contatti VIP con una propria suoneria personalizzata e un promemoria di compleanno.

Subito pronto

Il Gigaset C575 è plug and play, incredibilmente semplice da mettere in funzione: basta toglierlo dalla scatola, collegarlo, e l’apparecchio è già utilizzabile per effettuare chiamate.

La tecnologia ECO DECT di Gigaset riduce del 60% il consumo di energia dei dispositivi e riduce la potenza di trasmissione esattamente al livello richiesto per garantire una connessione stabile tra il ricevitore e la base. I dispositivi sono completamente privi di radiazioni in modalità standby.

Il Gigaset C575 è in vendita presso i rivenditori e nel negozio online Gigaset al prezzo consigliato di € 59,99.