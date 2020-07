Schneider Electric mette a disposizione una pratica guida per capire come dare vita a data center che possono fare la differenza per la tua azienda

In un mondo sempre connesso che non si ferma mai, i Data Center diventano fondamentali e possono rappresentare l’elemento differenziante e competitivo per rispondere ai nuovi requisiti di connettività ed elaborazione sorti dall’Internet of Things.

Ogni Data Center ha esigenze esclusive e anche la pianificazione dei progetti rimane una sfida fondamentale.

Per questo Schneider Electric ha creato una nuova guida (scaricala qui) con una serie di procedure pratiche che integrano metodologie chiare e una libreria completa di progetti di riferimento che semplificano e abbreviano il processo di pianificazione migliorando la qualità del risultato finale.

Scarica subito la tua copia della guida!