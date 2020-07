The Frame di Samsung è disponibile anche per il settore alberghiero per offrire l’eleganza e le caratteristiche del Lifestyle TV anche all’interno delle camere d’albergo

Samsung Electronics Italia annuncia la disponibilità di The Frame dedicato al settore alberghiero per offrire l’eleganza e le caratteristiche del Lifestyle TV anche all’interno delle camere d’albergo.

The Frame supera il concetto tradizionale di televisore: un TV quando è acceso, un’opera d’arte quando è spento. Con un design elegante e moderno, The Frame rappresenta un elemento d’arredo funzionale, che può essere personalizzato per adattarsi ai diversi stili della camera o del proprio ospite.

Grazie al software Samsung LYNK Cloud, infatti, la struttura alberghiera può creare una homepage personalizzabile e intuitiva per accogliere gli ospiti con un benvenuto speciale, o utilizzare la modalità Art Mode che permette di visualizzare opere d’arte eccezionali, dai capolavori dei grandi maestri alle immagini esclusive dell’hotel.

“Siamo orgogliosi di portare il design, lo stile e l’innovazione tecnologica di Samsung The Frame nelle strutture di ricezione alberghiera. L’innovativo Lifestyle TV accoglie gli ospiti in una stanza moderna ed elegante che risponde alle loro esigenze, non solo in termini d’arredo, ma rendendo l’esperienza completa e personalizzata grazie a contenuti gestiti ad hoc con il software LYNK Cloud. La tecnologia Samsung permette così alle strutture alberghiere di rendere il soggiorno unico e memorabile” ha commentato Martino Mombrini, Marketing Director della divisione IT.

Arte e design

The Frame è stato pensato per fondersi con lo stile d’arredamento e il design dell’ambiente in cui si inserisce, impreziosendolo con splendide opere d’arte e contenuti personalizzati. Grazie alla modalità Art Mode, quando non è in uso, i sensori di movimento e di luminosità integrati trasformano The Frame in un’opera d’arte sorprendentemente realistica. Proprio come un quadro tradizionale ha un aspetto diverso a seconda dell’ora del giorno, grazie ai sensori che regolano la luminosità dello schermo in base alla luce presente nella stanza.

Gradevole ed elegante da tutte le angolazioni, il TV si integra alla perfezione con l’ambiente anche grazie alla staffa No Gap Wall-Mount che consente di appendere il televisore senza spazi tra il dispositivo e la parete garantendo un risultato pulito e impeccabile.

L’estetica di The Frame è anche personalizzabile grazie alle cornici magnetiche che consentono di cambiare facilmente il design del TV adattandolo all’ambiente in cui si trova.

Inoltre, Samsung ha voluto dotare The Frame del cavo One Invisible Connection, un unico collegamento sottile e trasparente che trasmette sia l’alimentazione sia i dati A/V eliminando l’ingombro dei cavi sotto il televisore.

Immagini brillanti e colori realistici

La tecnologia QLED di Samsung restituisce il 100% di volume colore, mentre la tecnologia Dual LED aumenta il contrasto in base alla temperatura di retroilluminazione per una resa cromatica ottimale. Unite danno vita a colori ultra-realistici che mantengono inalterati dettagli e consistenze – anche in formato grandangolare – fornendo un colore incredibilmente realistico che conserva la ricchezza dei dettagli. The Frame, quindi, offre una brillante qualità dell’immagine garantendo un’esperienza visiva di altissima qualità e grande coinvolgimento.

Il potente processore quantistico Samsung, inoltre, permette l’upscaling 4K AI, analizzando automaticamente la sorgente di ingresso per ridurre il rumore dell’immagine, ripristinare i dettagli perduti e definire i bordi intorno agli oggetti e al testo. Non importa la fonte, The Frame fornisce sempre immagini vivide con risoluzione 4K e un suono eccellente.

Personalizzazione e gestione da remoto

Samsung LYNK Cloud offre agli hotel un potente set di strumenti per migliorare il soggiorno degli ospiti, creando un’esperienza personalizzata e su misura che risponda alle loro esigenze, aumentandone così la soddisfazione e al contempo la probabilità di ritorno.

Samsung LYNK Cloud è una soluzione cloud che fornisce strumenti di gestione e analisi: dalla creazione dei contenuti al controllo dei dispositivi. LYNK Cloud garantisce ai manager il completo controllo da remoto e in tempo reale del Tv, per gestire la configurazione e la mappatura dei canali, l’impostazione della lingua e l’aggiornamenti firmware.

Inoltre, essendo una soluzione basata sul cloud, riduce costi di manutenzione, rendendo possibile una gestione automatizzata basata su regole prestabilite. Risulta essere anche un’ottima scelta per le catene di alberghi, che possono così gestire le operazioni e i contenuti da remoto, anche a livello globale, avendo un controllo centralizzato che garantisce la coerenza dell’identità del brand, e una gestione a livello locale con la creazione di più utenze autorizzate.

Branding, gestione e personalizzazione dei contenuti, analisi delle preferenze e riduzione dei costi, sono quindi alcuni dei vantaggi di Samsung LYNK Cloud che, insieme al design e alla tecnologia di Samsung The Frame, rendono l’hotellerie tecnologica e capace di rispondere alle esigenze di ogni singolo ospite.

Samsung The Frame sarà disponibile per il settore alberghiero a partire dalla seconda metà di Luglio 2020 nelle dimensioni 43”, 50”, 55”, 65”, 70, 75”, presso i rivenditori certificati Samsung.