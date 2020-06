L’innovazione tecnologica Samsung per la Città del Vaticano

L’auditorium Nervi si arricchisce di due display per interni Samsung

Samsung Electronics Italia è stata scelta da Città del Vaticano per l’installazione, nell’Aula Paolo VI, di due display per interni col fine di permettere un’eccellente visione di quello che accade sul palco durante le diverse cerimonie.

L’ampio auditorium è stato concepito come uno spazio dove vivere pienamente gli eventi, è infatti ricco di dettagli architettonici utili ad una visione e un ascolto ottimale del trono papale, come per esempio la volta parabolica a doppia curvatura e il pavimento a doppia curvatura convessa. Alle problematiche della comunicazione è stata dedicata particolare attenzione attraverso diverse soluzioni, non solo architettoniche, ma anche tecniche e ingegneristiche, e la tecnologia Samsung risponde alle peculiari caratteristiche ricercate per una visione ottimale dell’intero palco.

Soprattutto in un momento come quello attuale, dove il distanziamento è sempre molto importante, i due display Samsung faciliteranno una perfetta visione di quello che accade sul palco e quindi eviteranno inutili assembramenti.

I display per interni selezionati, infatti, sono della Serie IFH-E e mettono in evidenza le immagini permettendo la visione dei contenuti con grande impatto visivo, grazie anche al design compatto che si inserisce perfettamente nello spazio circostante. Inoltre, i display della Serie IFH-E integrano le migliori tecnologie di elaborazione video con la tecnologia di affinamento delle immagini High Dynamic Range (HDR), per dare il massimo della chiarezza e della precisione offrendo immagini prive di effetto abbagliamento.

La tecnologia innovativa che Samsung porta nell’auditorium assicura la corretta ricezione dei messaggi che si diffondono dal trono papale e trasmette i contenuti con colori vivaci e coinvolgenti.

“Per noi di Samsung Italia è un onore riuscire a portare la nostra innovazione e tecnologia a supporto della Città del Vaticano. Questo contributo ci offre la possibilità di dimostrare il potenziale dei Smart LED Signage Samsung in uno degli auditorium più famosi al mondo e l’opportunità concreta di supportare al meglio la ripresa delle attività papali nella splendida Aula Paolo VI”, commenta Francesco Cordani, Head of Marcom.

L’Aula Paolo VI è uno dei simboli della Città del Vaticano, nota anche come Aula delle udienze Pontificie o Aula Nervi (dal nome del suo progettista, Pier Luigi Nervi), è un vasto auditorium a servizio della Città del Vaticano ed è sempre stato un luogo molto frequentato fin dalla sua inaugurazione.

Fu Paolo VI che nel 1964 incaricò Pier Luigi Nervi di realizzare una sala per le udienze papali, e l’inaugurazione avvenne il 30 giugno 1971. L’Aula Paolo VI è grado di accogliere fino a dodicimila persone ed è stato luogo di molti eventi: dalle cerimonie ufficiali della Santa Sede alle udienze papali, fino ai famosi concerti di Natale.

Grazie all’innovativa tecnologia dei Smart LED Signage Samsung, anche con le nuove norme di distanziamento sociale, tutti i futuri spettatori potranno assistere agli eventi senza perdere nessun dettaglio.