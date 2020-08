La novità è stata introdotta da Western Digital

Western Digital ha introdotto sul mercato la scheda di memoria WD Purple SC QD101 microSD, specificamente progettata per i sistemi di sicurezza di OEM, integratori e installatori di sistemi di registrazione 24×7, a bassa velocità di trasmissione, resistenti alle intemperie o di storage di backup quando una videocamera collegata a un NVR perde connessione.

Con il ricorso crescente ad applicazioni di Intelligenza Artificiale e dello standard 4K nelle videocamere smart, la maggiore risoluzione dei video che ne deriva porta ad una maggiore esigenza di spazio dove archiviare i dati. Le attuali videocamere per la sorveglianza nelle smart city e all’interno delle aziende spesso registrano video in maniera continua in una risoluzione da 1080p, ma, entro il 2023, le videocamere che supporteranno il 4K rappresenteranno più del 24% di tutte le videocamere vendute. Ciò comporta una crescita dei dati generati – fino a 5,7 volte per i video in 4K rispetto ai video in 1080p – e quindi una maggiore necessità di sistemi di storage affidabili all’interno delle videocamere di sicurezza.

“I consumatoricercano soluzioni di archiviazione on-camera che siano in grado di garantire una significativa durata nel tempo, ampie capacità ed elevata resistenza per diversi utilizzi nell’ambito della sicurezza pubblica ed analisi dei dati tramite l’utilizzo di Intelligenza Artificiale. Questi nuovi prodotti rispondono a questa esigenza fornendo una tecnologia di storage ottimizzata per gestire questi nuovi e molteplici carichi di lavoro”, ha dichiarato Stefaan Vervaet, senior director of Smart Video, Devices Group di Western Digital.

Queste schede di memoria appartengono all’affidabile famiglia di prodotti WD Purple e rappresentano il complemento perfetto per la linea di hard disk WD Purple di Western Digital progettati e ottimizzati per i video di sicurezza in rete (NVR).