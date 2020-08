La gamma networking di QNAP si compone di switch di rete con connettività gigabit e 10GbE, supporto PoE e funzioni versatili per sfruttare al massimo la potenzialità della propria rete e creare in modo semplice e rapido l’ufficio e l’ambiente di rete domestico ideale

La connettività di rete 10GbE svolge un ruolo essenziale per le aziende moderne che richiedono un’elevata larghezza di banda, soprattutto nell’utilizzo di soluzioni di virtualizzazione e di backup. Per soddisfare questi requisiti, QNAP ha sviluppato una gamma di schede di rete, switch di rete con connettività 10GbE, supporto PoE e funzionalità versatili per creare facilmente e rapidamente l’ambiente ideale per l’ufficio e la rete domestica.

UNMANAGED SWITCH SERIES QSW (10Gbe)

La serie switch di QNAP consente di aggiornare istantaneamente l’ambiente di rete a un prezzo conveniente. Tre i modelli disponibili: QNAP QSW-1208-8C, QNAP QSW-308-1C e QNAP QSW-308S.

Il QNAP QSW-1208-8C è uno switch non gestito 10GbE a 12 porte che consente di aggiornare immediatamente l’ambiente di rete con un costo ridotto. Il QSW-1208-8C supporta gli standard 10GBASE-T e NBASE-T che consentono di sfruttare i vantaggi di velocità di rete elevate con i cavi Cat 5e e 6a esistenti. Entrambe le porte SFP+ (fibra) e RJ45 (rame) sono disponibili (con 8 porte combinate) per soddisfare le richieste di diverse reti. Conforme con IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE), il QSW-1208-8C è anche efficiente in termini energetici. Con elevate prestazioni, bassa latenza e superbe funzionalità, il QSW-1208-8C è la scelta ideale per l’aggiornamento della rete domestica o aziendale per supportare le connessioni 10GbE.

Il QNAP QSW-308-1C è invece uno switch non gestito 10G SFP+ a 3 porte e Gigabit a 8 porte che offre tre porte 10GbE SFP+ (con una porta combinata 10GbE SFP+/RJ45) e otto porte Gigabit. QSW-308-1C consente di passare immediatamente a un ambiente di rete ibrido ad alta velocità con un costo ridotto ed è compatibile con le tecnologie 10GbE e NBASE-T per supportare fino a cinque velocità (10G / 5G / 2,5G / 1G / 100M). La porta combinata SFP+/RJ45 (rame) offre inoltre velocità di trasmissione più alte quando usata con i cavi esistenti. Grazie alla sua dimensione desktop e al funzionamento silenzioso, QSW-308-1C si integra perfettamente con la casa e l’ufficio offrendo allo stesso tempo prestazioni elevate, bassa latenza e ottime funzionalità.

Per finire il QNAP QSW-308S è uno switch non gestito 10G SFP+ a 3 porte e Gigabit a 8 porte che consente di passare immediatamente a un ambiente di rete ibrido ad alta velocità con un costo ridotto. Grazie alla sua dimensione desktop e al funzionamento silenzioso, QSW-308S si integra perfettamente con la casa e l’ufficio offrendo allo stesso tempo prestazioni elevate, bassa latenza e ottime funzionalità.

MANAGED SWITCH SERIES QSW (10Gbe)

Gli switch gestiti 10GbE di QNAP consentono di gestire in modo semplice una rete ibrida ad alta velocità. Anche in questo caso sono tre i modelli disponibili:

Il QNAP QSW-1208-8C è uno switch non gestito 10GbE a 12 porte che consente di aggiornare immediatamente l’ambiente di rete con un costo ridotto. Il QSW-1208-8C supporta gli standard 10GBASE-T e NBASE-T che consentono di sfruttare i vantaggi di velocità di rete elevate con i cavi Cat 5e e 6a esistenti. Entrambe le porte SFP+ (fibra) e RJ45 (rame) sono disponibili (con 8 porte combinate) per soddisfare le richieste di diverse reti. Conforme con IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet, EEE), il QSW-1208-8C è anche efficiente in termini energetici. Con elevate prestazioni, bassa latenza e superbe funzionalità, il QSW-1208-8C è la scelta ideale per l’aggiornamento della rete domestica o aziendale per supportare le connessioni 10GbE.

QSW-308-1C è uno switch non gestito 10G SFP+ a 3 porte e Gigabit a 8 porte che offre tre porte 10GbE SFP+ (con una porta combinata 10GbE SFP+/RJ45) e otto porte Gigabit. QSW-308-1C consente di passare immediatamente a un ambiente di rete ibrido ad alta velocità con un costo ridotto ed è compatibile con le tecnologie 10GbE e NBASE-T per supportare fino a cinque velocità (10G / 5G / 2,5G / 1G / 100M). La porta combinata SFP+/RJ45 (rame) offre inoltre velocità di trasmissione più alte quando usata con i cavi esistenti. Grazie alla sua dimensione desktop e al funzionamento silenzioso, QSW-308-1C si integra perfettamente con la casa e l’ufficio offrendo allo stesso tempo prestazioni elevate, bassa latenza e ottime funzionalità.

QSW-308S è uno switch di base non gestito 10G SFP+ a 3 porte e Gigabit a 8 porte che consente di passare immediatamente a un ambiente di rete ibrido ad alta velocità con un costo ridotto. Grazie alla sua dimensione desktop e al funzionamento silenzioso, QSW-308S si integra perfettamente con la casa e l’ufficio offrendo allo stesso tempo prestazioni elevate, bassa latenza e ottime funzionalità.

ALTRE NOVITA’

QNAP propone anche lo SWITCH PoE QGD-1600P, la prima serie al mondo di switch PoE avanzati che esegue QTS e supporta l’hosting delle macchine virtuali (VM) oltre a consentire l’uso applicazioni versatili per soddisfare tutte le richieste di rete. Da tenere d’occhio anche gli ADATTATORI SERIE QNAP (QNA-T310G1T – QNA-T310G1S – QNA-UC5G1T) che offrono connessione a reti più veloci via Thunderbolt 3 o USB 3.0

La SCHEDA DI INTERFACCIA DI RETE QM2 migliora le prestazioni del Sistema.

SOLUZIONE QuWAN SD-WAN

La soluzione SD-WAN per una infrastruttura IT resiliente; pensata per le PMI, consente di creare in modo semplice una rete affidabile ad un costo ridotto, oltre a semplificare la trasformazione digitale l’espansione multi-sito ed il lavoro remoto