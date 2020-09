Smartphone: realme sbarca a IFA 2020

realme ha annunciato che parteciperà a IFA 2020.

Il brand di smartphone terrà il prossimo 4 settembre la “2020 realme Brand Launch Conference”. Sarà l’occasione per introdurre la sua ultima strategia di brand e pianificazione del prodotto e per promuovere il suo motto “Dare to Leap” (letteralmente “abbiate il coraggio di saltare”), per incoraggiare i giovani di tutto il mondo.

realme è l’esempio vivente di questo motto. Come ricordato in una nota ufficiale da Sky Li, fondatore e CEO di realme: «ci siamo classificati nella TOP 7 del mondo in soli 18 mesi. Durante il FanFestival 8.28, realme ha interagito con 45 milioni di fan in tutto il mondo. Essendo stato il nostro primo Fanfest, il risultato è di grande incoraggiamento per noi».

Focus su Europa e America Latina

Questo è il debutto di realme a IFA, dove (in live streaming sul canale https://facebook.com/realmeitalia/) mostrerà la sua tecnologia e i propri design innovativi al mondo. Questo debutto suggerisce anche come realme abbia fatto grandi passi in avanti nel mercato Europeo. Come brand internazionale, realme ha attribuito grande importanza allo sviluppo di una strategia di globalizzazione di lunga data, così come alla strategia localizzata in diversi mercati. Questo è il motivo per cui realme ha guadagnato oltre 45 milioni di utenti in tutto il mondo ed è entrato in 61 mercati in soli 2 anni.

Dopo il decollo in India e nel sud-est asiatico, realme si concentrerà sul mercato europeo e lo farà diventare il mercato strategico principale. Pertanto, realme ha nominato Mr. Madhav Sheth Vice Presidente di realme, CEO di realme India ed Europa. Inoltre, realme entrerà ufficialmente in America Latina e porterà tanti nuovi prodotti “Dare to Leap” pensati per i giovani in Sud America.

La tecnologia avanzata diventa sempre più popolare

La rapida crescita di realme nel mondo è associata con la sua forza tecnologica. Dal 2020, realme si è radicata come il “divulgatore del 5G” e ha lanciato una gamma di prodotti 5G con prestazioni e design innovativi. L’azienda prevede anche di estendere il 5G all’intero portafoglio di prodotti e in 2-3 anni portare l’esperienza di velocità 5G a tutti gli utenti più giovani rompendo i possibili vincoli creati dal prezzo.

realme ha ufficialmente lanciato la tecnologia 125W Ultradart Flash Charging, diventando pioniera nel settore con prodotti che supportano questa tecnologia di ricarica avanzata. realme Dart Flash Charging continua a evolversi e l’Ultradart 125W è la soluzione migliore per risolvere il problema dell’ansia da batteria scarica degli smartphone 5G. Inoltre, realme renderà il 125W Ultradart Flash Charging disponibile in commercio il più presto possibile.

Per una smart life di tendenza per i giovani

realme ambisce anche a diventare il marchio AIoT in più rapida crescita sul mercato. Con la sua strategia 1+1: Smartphone+AIoT, realme si dedica alla creazione di una smart life di tendenza per gli utenti di tutto il mondo. realme ha inoltre portato la propria strategia 1+4+N che collega i TOP 4 Smart Hubs, insieme alla gestione di vari prodotti AIoT per costruire un’esperienza “Personal, Home and Travel”. I TOP 4 Smart Hubs sono Smart TV, Smart Earphone, Smart Watch e Smart Speaker.

Quest’anno, realme mira a lanciare oltre 50 prodotti AIoT che coprono completamente i 4 Smart Hub, e lancerà più di 100 prodotti AIoT a beneficio di una comunità per i giovani che amano comunicare e condividere.

Infine, realme spera di raggiungere l’obiettivo di coinvolgere oltre 100 milioni di utenti entro il 2023.