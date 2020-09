IRIS presenta le soluzioni per lo smart learning: ideali per studenti e insegnanti in classe e da casa

Smart learning è un concetto che unisce l’e-learning con l’apprendimento intelligente e facilitato dalla tecnologia. Oggi i ragazzi hanno a disposizione una serie di prodotti e soluzioni in grado di agevolare l’apprendimento e limitare i danni di alcune problematiche, come la dislessia o l’ipovisione, grazie alla possibilità di ingrandire, modificare e ascoltare il testo digitalizzato.

Ecco la proposta di IRIS per lo smart learning:

IRIScan Desk e IRIScan Desk Pro sono delle lampade scanner, perfette per la digitalizzazione dei libri e di qualsiasi documento fino al formato A3. In questo modo si potrà interagire con il testo, che potrà essere ascoltato, ingrandito e tradotto. Inoltre l’utilizzo simultaneo della sua telecamera con quella del PC con cui è collegata, consente di registrare e organizzare video tutorial o lezioni scolastiche e universitarie. Ideale per l’e-learning e la formazione a distanza.

IRISPen è una soluzione molto utile per gli studenti e tutti quelli che hanno necessità di sintetizzare un testo e/o ascoltarlo. IRISPen è, infatti, un evidenziatore digitale in grado di digitalizzare parti di un documento semplicemente passandolo sul contenuto prescelto. Basta farlo scorrere su qualsiasi riga di testo stampato per acquisirla all’istante. Il testo può essere poi modificato e tradotto in varie lingue. Con la funzionalità di sintesi vocale il contenuto potrà anche essere ascoltato i varie lingue. Uno strumento utile soprattutto per imparare le lingue, acquisire esercizi, scrivere riassunti e altro ancora.

Con IRIScan Book, lo studente può digitalizzare qualsiasi pagina di libro o quaderno senza doverla strappare. È uno scanner compatto e leggero, che trova comodamente spazio in qualsiasi zaino o cartella. Funziona facilmente senza PC e permette di acquisire rapidamente i documenti e di scaricarli in un secondo momento per poi, grazie a Readiris™, modificarne il contenuto, ascoltarlo o tradurlo.

E se ci troviamo davanti a fogli non rilegati, con IRIScan Express 4 si potranno acquisire e ordinare in un batter d’occhio. Questo leggero e compatto scanner USB permette di gestire in modo centralizzato, a casa, tutti i documenti scolastici di. Basta premere il pulsante e l’esercizio o gli appunti saranno inviati alla cartella del tuo computer che si preferisce.

Grazie a IRIScan Mouse, gli studenti hanno uno scanner sempre a portata di mano. Si tratta di un normalissimo mouse in grado però di scansionare. Basta, infatti, premere il pulsante Scan e farlo scorrere sui documenti. Il contenuto appare istantaneamente sullo schermo ed è immediatamente modificabile. Può inoltre essere esportato sotto forma di immagine JPEG o PDF, oppure di documento Office modificabile (Excel o Word). Ideale per digitalizzare al volo parti di libri per ingrandirne il contenuto, ascoltarlo e tradurlo, grazie a Readiris 17, modificarlo… Un modo rapido per interagire con le verifiche e i compiti, senza collegare ulteriori oggetti al PC o al Mac.

Readiris 17 è un software di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e PDF per la conversione di immagini e documenti acquisiti in testo editabile, in grado di convertire i documenti in EPUB (compatibile con e-reader), MP3, wav, e molti altri formati. Readiris™ 17 dispone di una tecnologia avanzata di sintesi vocale per la lettura a voce alta dei PDF. Suono e immagini tutto in un uno. È possibile sottolineare, evidenziare, barrare e interagire con il testo in molti altri modi, in qualsiasi colore: I PDF prendono vita. È anche possibile aggiungere note audio o salvare commenti vocali per inserire spiegazioni a ulteriore supporto della comprensione. Caratteristica importante per chi ha problemi di lettura e comprensione.

Con IRIS lo smart learning diventa realtà.