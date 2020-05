IRIScan Desk Pro vince il Red Dot Product Design 2020 Award

La giuria di Red Dot ha premiato l’IRIScan Desk Pro per il suo eccezionale design, conferendogli il Product Design 2020 Award

La giuria di Red Dot ha premiato l’IRIScan Desk Pro di IRIS per il suo design, conferendogli il Product Design 2020 Award. IRIS è così tra i vincitori della più celebre competizione al mondo sul design.

IRIScan Desk Pro: le caratteristiche

Con IRIScan Desk Pro, è possibile scansionare qualsiasi tipo di documento di carta o plastificato: libri, contratti, fatture, ricevute, progetti, passaporti, biglietti da visita, carte d’identità, carte assicurative, carte di credito … senza danneggiarle.

Con questo scanner lampada l’acquisizione digitale dei documenti è estremamente semplice e rapida anche per tutti i contenuti rilegati in qualsiasi modalità: dalla bossura o piega incollata, alla spirale, alla cucitura a filo refe. È sufficiente impostare la funzione di riconoscimento cambio pagina, e girare comodamente le pagine. A catturare e digitalizzare il contenuto ci pensa il fascio luminoso e la telecamera della lampada scanner.

Inoltre, l’IRIScan Desk 5 Pro è in grado di acquisire documenti di grosse dimensioni, arrivando col suo fascio di luce a coprire una superficie pari ad un foglio A3. Basta posizionare il libro o il documento sul tappetino nero, di cui lo scanner è dotato, e premere il tasto scansione.

“I vincitori del Red Dot Award hanno dimostrato di aver creato prodotti eccellenti degni di vincere il premio che hanno conseguito”. Afferma il Professor Peter Zec, fondatore e CEO di Red Dot. “Le loro soluzioni hanno conquistato la giuria non solo per l’estetica, ma anche per la loro incomparabile funzionalità. Con questi progetti, i vincitori del premio stanno stabilendo nuovi standard nei loro settori. Desidero congratularmi sinceramente con loro per il loro successo”.