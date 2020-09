Analog Devices lancia un sistema audio completo che dispone di SHARC Audio Module (SAM) per la creazione di dispositivi audio digitali, inclusi processori audio FX, sistemi audio multicanale, sintetizzatori MIDI e altri sistemi audio basati su DSP

Analog Devices presenta oggi un sistema audio completo che dispone di SHARC Audio Module (SAM) per la creazione di dispositivi audio digitali, inclusi processori audio FX, sistemi audio multicanale, sintetizzatori MIDI e altri sistemi audio basati su DSP.

Il SAM di Analog Devices include il processore audio SoC ADSP-SC589 dual-SHARC+ core (con un Arm Cortex-A5 core integrato) e sfrutta la tecnologia audio bus A2B di Analog Devices. Oltre alla scheda principale del modulo audio SHARC, ADI propone daughter board per garantire funzionalità aggiuntive alla scheda principale ed espandere il sistema audio. La scheda Audio Project Fin si collega direttamente alla scheda principale, fornendo input/output MIDI, ed è dotata di pulsanti e potenziometri per regolare gli effetti audio. Il modulo A2B è dotato di due amplificatori in classe D ad alta efficienza per l’uscita dei dati audio digitali, la cui ricezione avviene attraverso il bus a doppino intrecciato A2B da microfoni PDM e/o sorgenti TDM seriali sulla scheda principale (o un altro nodo A2B collegato al bus).

Questo sistema completo offre un audio digitale multicanale ad alta fedeltà con latenza bassa e deterministica per un sistema audio distribuito completamente sincronizzato. Il sistema è ideale per prototipazione veloce, progetti di valutazione, demo e applicazioni educative. Consente agli utenti un time-to-market più rapido con una prototipazione “ready to go” che fornisce una soluzione hardware e software completa.

Caratteristiche principali dell’ADZS-SC589-MINI di Analog Devices:

• ADSP-SC589 – processore SHARC floating point

• AD2428 – transceiver audio bus A2B a bassa latenza

• Licenza CrossCore® Embedded Studio ed emulatore ICE-1000 per debugging gratuiti (valore $1145.00)

Caratteristiche principali ADZS-AUDIOPROJECT di Analog Devices:

• MIDI 5-pin DIN IN/OUT/THROUGH

• Quattro pulsanti programmabili, girevoli dall’esterno

• Tre potenziometri collegati all’ADC di housekeeping del modulo audio SHARC

Caratteristiche principali ADZS-AUDIOA2BAMP:

• Due amplificatori SSM3582 Classe D ad alta efficienza a 4 ingressi e 4 uscite

• AD2428 – transceiver audio bus A2B a bassa latenza

• Può essere collegato in cascata tramite A2B per ottenere 8 canali di uscita amplificati per supportare le configurazioni 7.1 e altre configurazioni di altoparlanti