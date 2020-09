I nuovi modelli di NEC combinano elevate prestazioni colore con ridotto TCO

NEC Display Solutions Europe ha annunciato la disponibilità sul mercato europeo della nuova generazione di proiettori laser PA804UL e PA1004UL. Presentati in anteprima ad ISE lo scorso febbraio, i nuovi modelli consentono di beneficiare di prestazioni silenziose ed immagini straordinarie in meeting room, classi scolastiche, sale conferenze e musei.

La tecnologia LCD priva di filtro, esclusiva di NEC, si traduce nell’eliminazione della necessità di sostituire filtro o lampade. Già posizionata come una soluzione di proiezione di prim’ordine grazie al suo ridotto Total Cost of Ownership (TCO) ed i bassi costi di manutenzione, la serie PA garantisce fino a 20.000 ore di funzionamento senza nessun bisogno di intervento esterno.

In aggiunta all’affidabilità, il PA804UL e PA1004UL garantiscono una straordinaria qualità delle immagini con prestazioni colore LCD di lungo termine. L’elevata luminosità, l’accurata risoluzione WUXGA e l’eccellente saturazione colore si traducono in una perfetta visualizzazione dei contenuti anche in ambienti luminosi. Le gamme del bianco, calibrate accuratamente, ne permettono una strordinaria resa assieme ad un’accentuata definizione dei colori.

Come tutti i prodotti NEC, i nuovi proiettori eccellono nei dettagli. Il gruppo ottico sigillato rimane protetto dall’entrata di polvere ed agenti esterni, garantendo performance di lungo periodo grazie all’eliminazione di accumuli di sporco sui pannelli LCD. Il motore è talmente silenzioso che ci si dimentica che sia acceso. Inoltre, importantissimo per chi è già in possesso di un proiettore serie PA, il passaggio verso la nuova linea di prodotti è resa più semplice dalla compatibilità con le lenti PA.

“Questo completamento alla gamma di proiettori laser rappresenta quella soluzione tanto attesa dal settore conference” spiega Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division. “Di fronte ad una presentazione di alto livello il proiettore deve essere un mezzo di comunicazione, non un oggetto di discussione. Grazie ad una perfetta qualità delle immagini ed alla silenziosità del motore, i nostri nuovi proiettori fanno si che i messaggi arrivino a destinazione senza distrazioni.”