Avaya lancia Avaya Virtual Agent

Avaya , specialista globale nelle soluzioni per migliorare e semplificare le comunicazioni e la collaborazione, potenzia ulteriormente Avaya OneCloud e riduce drasticamente la complessità associata alla virtualizzazione delle interazioni con i clienti grazie ad Avaya Virtual Agent. Un servizio configurabile e pronto all’uso che offre alle aziende tutti i vantaggi delle esperienze di comunicazione virtuali basate sull’intelligenza artificiale, migliorando immediatamente l’esperienza dei clienti.

Una recente ricerca di Avaya, realizzata in collaborazione con Ipsos, indica che, giudicando il risultato della loro più recente interazione con un agente virtuale, solo 1 cliente su 3 raccomanderebbe l’azienda coinvolta ad altri consumatori. Il dato è spiegato dal fatto che solo il 50% degli utenti risolve il proprio problema o vede soddisfatta la propria richiesta. Questo fallimento è legato in parte alla complessità storica dello sviluppo e della fornitura di soluzioni di agenti virtuali efficaci. Avaya Virtual Agent rimuove questa complessità, consentendo alle aziende di rendere rapidamente operativi agenti self-service progettati da Avaya, pre-configurati e basati sul cloud invece di doverli progettare da zero. Il nuovo servizio si integra con la piattaforma Avaya OneCloud™, che ridefinisce la componibilità delle comunicazioni, fornendo ai clienti la possibilità di costruire i propri flussi di lavoro o di sottoscrivere esperienze pre-configurate. Questo permette anche alle aziende di partecipare all’ Experience Economy elevando le loro interazioni con i clienti oltre a renderle più efficienti e a renderle più coinvolgenti per catturare più tempo e attenzione dei clienti. La comunità Avaya Experience Builders™ è in grado di supportare le aziende nella fase di startup del servizio o per gestire requisiti di implementazione più avanzati.

“Oggi l’esperienza è tutto e le aziende devono acquisire un livello completamente nuovo di reattività che si adatti istantaneamente alle mutevoli esigenze dei clienti e dei dipendenti”, dichiara Simon Harrison Senior Vice President and Chief Marketing Officer Avaya. “Avaya Virtual Agent rende più facile e più rapido costruire le interazioni di cui le aziende hanno bisogno per garantire esperienze più coinvolgenti e memorabili“.

“Grazie a Virtual Agent, Avaya fornisce una componente critica alle soluzioni dei partner”, commenta Sebastian Anthony Corriere KMP, NPS, Founder & Chief Contact Center and Customer Experience Strategist VesuvITas. “Ogni azienda e ogni settore industriale sta ripensando le esperienze di clienti e dipendenti e Virtual Agent aiuta l’ecosistema di canale e i partner come VesuvITas a costruire le esperienze uniche che ogni azienda vuole creare per i propri clienti. Sfruttando la più recente tecnologia AI, Avaya Virtual Agent migliora l’efficienza dei contact center e rafforza l’engagement dei consumatori grazie a soluzioni di nuova generazione che veloci e facili da progettare e implementare”.

“Questo servizio è in grado di offrire in pochi minuti più funzionalità e vantaggi di quanto una tipica azienda potrebbe sviluppare e abilitare in settimane“, aggiunge Karen Hardy, VP Product Management, Avaya. “Avaya Virtual Agent gestisce i servizi vocali, la telefonia e il riconoscimento vocale e orchestra tutti i processi essenziali per rendere facile la creazione di esperienze naturali legati a voce, SMS o AI. Questo significa che le aziende e la comunità di sviluppo, oltre a ridurre immediatamente i volumi di chiamata agli agenti dal vivo, diminuendo i tempi medi di attesa delle chiamate e aumentando la produttività e l’efficienza degli agenti, possono elevare i livelli di esperienza offerti al cliente e rendere il proprio brand più coinvolgente e affidabile”.

Funzionalità e vantaggi chiave di Avaya Virtual Agent