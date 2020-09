Nuovi prodotti driver ampliano il portfolio di Avnet Silica dedicato all’illuminazione a stato solido (LED)

Avnet Silica amplia il suo ventaglio di prodotti con l’inserimento a portafoglio della tecnologia driver per alimentare apparecchi di illuminazione LED, per utilizzi sia in interni sia in esterni, prodotti dal fabbricante Lifud con sede a Shenzhen.

I LED driver convertono l’alta tensione, con voltaggio a corrente alternata, in corrente continua, a bassa tensione. Mantengono anche lo scorrimento del voltaggio e del flusso di corrente all’interno di un circuito LED, al livello richiesto. Queste unità avanzate sono compatibili con l’interfaccia tecnologica DALI (D6T e DT8) – facilitando quindi il controllo dell’oscuramento e della temperatura colore. Hanno un’importante combinazione costo-efficacia e interessanti funzionalità.

Elementi di spicco nei prodotti della gamma di driver Lifud disponibili tramite Avnet Silica, includono:

· LF-SCD010B – un convertitore IP67 DALI (0-10V), trasforma velocemente un apparecchio di illuminazione a regolazione analogica in un apparecchio digitale DALI.

· La serie di driver lineari LF-FMRxxxYS, a 60W, non-isolati, ad alta efficienza – che supporta un funzionamento privo di sfarfallio (flicker-free).

· La serie LF-GDExxxYP da 24W a 42W – che include unità con funzionalità di regolazione sincronizzate.

· La serie LF-GIFxxxYF da 12W a 42W – settaggio della corrente d’uscita tramite DIP switch integrato.

La portata delle applicazioni potenzialmente supportate dai driver Lifud è ampia, permettendo di soddisfare pienamente anche le richieste più sfidanti dal punto di vista tecnico e stringenti sotto l’aspetto economico. Tra queste applicazioni c’è l’illuminazione domestica (faretti a luce diffusa, plafoniere a incasso, etc.), illuminazione retail (proiettori/punti luce, luci a traccia, da pannello, etc), illuminazione da ufficio, luci industriali e illuminazione urbana.

“Attraverso questa partnership di supply chain con Avnet Silica, avremo accesso alle grandi opportunità di business che attualmente si aprono in Europa legate all’innovazione dell’illuminazione a LED”, afferma Xuewen Chen, Deputy General Manager in Lifud. “Trarremo un grande beneficio dalle relazioni che i team di vendita e i FAE di Avnet Silica hanno costruito con i loro clienti, così come potremo contare sulla loro eccezionale conoscenza ingegneristica e applicativa per assicurarci progetti di successo.”

“L’inclusione di Lifud nel nostro ecosistema di prodotti per l’illuminazione a LED pone Avnet Silica in una posizione davvero unica per rispondere a questo mercato in rapida crescita”, aggiunge Philippe Benedet, Lighting Products marketing manager in Avnet Silica. “Il completamento della nostra offerta LED, significherà poter offrire soluzioni complete ai clienti per implementare interessanti nuovi sistemi di illuminazione che certamente cattureranno l’attenzione del mercato internazionale”.