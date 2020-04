Avnet Silica distribuirà Qorvo

Avnet Silica annuncia l’accordo con Qorvo e aggiunge un portfolio di soluzioni di punta per le applicazioni RF

Avnet Silica, società Avnet, ha firmato un nuovo accordo di distribuzione con Qorvo, fornitore di soluzioni a radiofrequenza (RF).

Avnet Silica potrà contare su uno dei più completi portafogli di soluzioni RF del settore, per rispondere alle richieste dell’industria automotive e alle esigenze di un’ampia gamma di applicazioni per la gestione dell’energia. L’accordo estende la partnership con Avnet, già esistente in Asia, e amplia la collaborazione con Avnet Silica in Europa e nella regione delle Americhe.

Nel settore automotive Avnet Silica si focalizza su un’ampia selezione di aree legate all’auto digitalmente connessa, fra cui:

· antenne in grado di gestire simultaneamente più flussi di dati ad alta velocità

· soluzioni di infotainment che supportano le tecnologie C-V2X / DSRC, Wi-Fi, SDARS, GPS, LTE e 5G per radio e navigazione satellitare

· applicazioni volte a migliorare la sicurezza e l’attenzione del conducente

· prodotti per applicazioni telematiche che connettono i veicoli al cloud come quelle di tracciamento del veicolo, gestione delle flotte, navigazione satellitare o internet mobile

Tutti i prodotti Qorvo destinati a questo mercato sono offerti con qualificazioni AEC-Q100 / AEC-Q200, agevolando un rapido time-to-market per i clienti del settore automotive.

Per quanto riguarda la gestione dell’energia, i prodotti Qorvo sono progettati per essere utilizzati in svariati settori all’interno dei mercati industriale, commerciale e consumer.

Per esempio, attraverso l’acquisizione di Active-Semi, il portfolio Quorvo ora include:

· CI per la gestione batteria che offrono soluzioni single-chip configurabili per dispositivi ultra compatti alimentati a batteria che utilizzano batterie al litio o ai polimeri di litio

· una gamma di convertitori DC/DC buck e boost ad alta e bassa frequenza, che coprono tensioni di ingresso da 2.7 a 40V

· soluzioni single-chip per varie applicazioni di controllo motore e di potenza grazie alla famiglia di circuiti integrati Power Application Controller® (PAC), oltre a tutte le necessarie periferiche di circuitazione analogica e di gestione della potenza

· una straordinaria selezione di circuiti integrati di potenza che combina caratteristiche di conversione della potenza di altissimo livello con una gestione intelligente del sistema

“Il portfolio di Qorvo può vantare soluzioni leader dell’industria e altamente integrate in tutti i settori, senza la necessità di componenti esterni discreti e semplificando enormemente il lavoro degli ingegneri impegnati nei processi di progettazione. Permette anche una riduzione globale delle dimensioni del sistema, dei costi e del time-to-market per i clienti finali, specialmente nel caso delle pre-qualificazioni automotive per uno sviluppo più rapido in una moltitudine di sistemi a bordo e di applicazioni connesse” commenta Thomas Foj, Director Automotive EMEA di Avnet Silica.