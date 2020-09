Le nuove stampanti per etichette professionali di Brother sono per le aziende specializzate in vendita al dettaglio, trasporto e logistica e assistenza sanitaria

Brother ha presentato le nuove stampanti per etichette professionali della gamma TD, pensate per aziende specializzate nella vendita al dettaglio, nel trasporto e logistica e nell’assistenza sanitaria. Grazie alla tecnologia di stampa termica diretta i nuovi modelli della gamma TD, sono in grado di stampare etichette resistenti e di qualità, ancora più velocemente. I nuovi modelli – TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR e TD-4750TNWBR – garantiscono la stampa di etichette senza interruzioni, con una velocità fino a 200 mm al secondo, grande facilità d’uso e la connessione con tutti i dispositivi tramite Bluetooth e Wireless. E poi grazie alla risoluzione fino a 300 dpi si ottengono etichette nitide di qualità elevata. Infine, il nastro dalla grande capacità, riducendo al minimo i tempi di fermo, aumenta la produttività. Ogni stampante è dotata di uno schermo LCD a colori da 2,3 pollici, molto intuitivo, che facilita la navigazione e rende più semplici la configurazione e la stampa. Le nuove stampanti permettono di creare etichette professionali per ogni esigenza aziendale: magazzino e logistica: dal formato personalizzato ai più comuni formati di etichette di spedizione, è possibile creare etichette per spedizioni, per imballaggi, per indirizzi, per controllo qualità e conformità. distribuzione e vendita al dettaglio : è possibile stampare etichette con testi nitidi, loghi e codice a barre con elevato contrasto che garantiscono una scansione immediata e, inoltre, grazie alla tecnologia a trasferimento termico, etichette durevoli e resistenti.

: è possibile stampare etichette con testi nitidi, loghi e codice a barre con elevato contrasto che garantiscono una scansione immediata e, inoltre, grazie alla tecnologia a trasferimento termico, etichette durevoli e resistenti. assistenza sanitaria, strutture mediche e laboratori: nel rispetto delle normative in materia di tracciabilità dei campioni nel settore sanitario, le stampanti di etichette Brother permettono di stampare in modo chiaro e nitido. C’è anche la tecnologia RFID Un altro grande vantaggio è che nei modelli TD-4650TNWBR e TD-4750TNWBR è integrata la tecnologia RFID che consente di aggiungere dei tag tracciabili. In questo modo è facile individuare la posizione in tempo reale dei beni aumentando la sicurezza, riducendo il numero di quelli smarriti o rubati e semplificando i processi lavorativi. Inoltre, la tecnologia RFID può essere utilizzata per il monitoraggio dei prodotti, delle spedizioni, dei campioni, per il back office e la gestione delle scorte. La gamma si collega facilmente a tutti i dispositivi mobili tramite Bluetooth e Wireless, mentre tutti i modelli sono compatibili con i linguaggi di stampa più comuni tra cui ZPL, DPL ed EPL. A disposizione ci sono molteplici accessori come lo spellicolatore e la taglierina automatica che permettono di semplificare ulteriormente il processo di stampa, e ottenere velocemente etichette della lunghezza desiderata. Le nuove stampanti per etichette desktop della gamma TD soddisfano le esigenze di qualsiasi ambiente lavorativo.