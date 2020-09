L’undicesima edizione del Liferay Symposium, prevista il 4 novembre, si svolgerà per la prima volta completamente online. Questo nel rispetto delle normative attuali, ma anche per sottolineare l’importanza della digitalizzazione in azienda



Liferay, multinazionale specializzata nella piattaforma open source Liferay DXP finalizzata alla creazione di esperienze digitali su web, mobile e dispositivi connessi, è pronta per l’edizione numero undici del Liferay Symposium 2020, l’evento annuale di riferimento che si svolgerà quest’anno in formato 100% digitale, il prossimo 4 novembre (registrati qui).

“Soluzioni reali per le vostre sfide digitali”: l’edizione di quest’anno mostrerà da una prospettiva molto pratica le principali tendenze digitali nel contesto reale delle aziende di oggi: le sfide da affrontare, le esigenze di adattarsi ed evolversi e le soluzioni e tecnologie digitali che possono rispondere al meglio a queste necessità.

“Abbiamo sempre sottolineato come il nostro settore sia in continua evoluzione, un ambiente in cui abbiamo sostenuto nel corso del tempo sfide impensabili. Quella che stiamo affrontato quest’anno è forse la più grande degli ultimi tempi,” spiega Carolina Moreno, Vice President Sales EMEA e Managing Director per il Sud Europa di Liferay. “Nel contesto attuale è particolarmente importante fornire all’utente soluzioni digitali quanto mai reali e concrete, che lo aiutino a essere pronto a far fronte alle le sfide del proprio business, e parallelamente mostrare casi di studio di aziende di riferimento che possano essere di ispirazione e supporto in questo processo di adattamento ed evoluzione.”

Le ultime edizioni del Liferay Symposium hanno battuto ogni record di presenze, riunendo centinaia di professionisti di aziende appartenenti a diversi settori come quello bancario, pubblica amministrazione, assicurativo, telco, istruzione, sanità e retail. Con il passaggio al digitale, il Liferay Digital Symposium 2020 si propone di continuare a essere il punto d’incontro e di riferimento di un ampio numero di partecipanti tra cui, CIO e manager IT, responsabili di business unit e HR, comunicazione, CMO, project manager e sviluppatori, che avranno a disposizione le più complete e innovative risorse virtuali per imparare, condividere idee, esperienze e informazioni per poter prendere le migliori decisioni.

“Il Liferay Symposium si allinea perfettamente a questa nuova normalità che il paese sta affrontando, e sottolinea ulteriormente l’importanza delle tecnologie digitali e dell’innovazione per restare competitivi e al passo con i tempi,” sottolinea Andrea Diazzi, Business Development Manager per l’Italia di Liferay. “In questi mesi abbiamo purtroppo potuto valutare in modo diretto l’impatto negativo causato dalla scarsità, se non dall’assenza, di adeguate tecnologie nelle aziende, che si sono trovate spiazzate di fronte al cambiamento repentino causato dalla pandemia. Per questo riteniamo questa edizione e il suo messaggio ancora più importanti.”

Novità di prodotto per un’esperienza digitale senza precedenti

Il Liferay Symposium è ancora una volta il palcoscenico scelto per approfondire l’offerta di nuovi prodotti dell’azienda che, quest’anno più che mai, hanno l’obiettivo di risolvere le sfide digitali attuali. Sarà presentata l’ultima versione della piattaforma di customer experience digitale Liferay DXP 7.3, insieme alle novità e agli sviluppi relativi a Liferay DXP Cloud, Liferay Commerce e Liferay Analytics Cloud. Verranno inoltre condivise soluzioni pensate per favorire l’aumento delle vendite B2B online, della produttività dei dipendenti, il miglioramento delle esperienze self-service per i clienti e l’unificazione sistemi diversi.

L’evento sarà gestito attraverso un’unica piattaforma virtuale dalla quale tutti gli iscritti potranno partecipare al programma completo, composto da sessioni tecniche e commerciali. “Lo scenario attuale non ci ha tolto l’entusiasmo di realizzare il nostro Symposium, adattandolo all’ambiente digitale. Uno dei nostri principali obiettivi di questa edizione è proprio di mantenere l’essenza e il valore del nostro evento, apprezzato da sempre dai nostri partecipanti,” sottolinea Carolina Moreno. Così, come ogni anno, l’evento sarà caratterizzato da un’agenda ricca di momenti di confronto sui principali trend di mercato, strategie, iniziative e sviluppo per i prossimi anni, necessità aziende e approfondimenti con esperti internazionali e testimonial di successo.

I partecipanti avranno modo, inoltre, di confrontarsi con esperti e aziende leader di mercato, tra cui: in qualità di sponsor Diamond Ariadne e SMC; sponsor Gold Red Hat, IBM Italia, Sourcesense, Open Reply, Intesys, Noema; gli sponsor Virtual saranno everis, Cws e Tai Solutions.

Numerose sessioni tecniche e di business avranno l’obiettivo di analizzare gli approcci applicativi, gli strumenti e le tecnologie sviluppare progetti integrati di customer experience.