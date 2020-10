Per supportarle, Adobe ha posto l’accento su Adobe Marketo Engage e Adobe Commerce Cloud in occasione dell’Experience Forum Live 2020

Digital marketing ed e-commerce sono state il tema chiave dell’Experience Forum Live 2020, l’evento annuale di Adobe Italia dedicato al mondo delle imprese che si è tenuto in un formato digitale rinnovato. Experience Forum Live è stata infatti l’occasione per player di rilievo attivi in diverse industry di presentare best practice e di confrontarsi da un punto di vista sia strategico che operativo sul digital business e sull’efficacia di piani a valore per trasformare la gestione della customer experience e creare esperienze di acquisto avanzate e sicure.

Lo scenario in cui imprese, negozianti e consumatori si trovano oggi è indubbiamente complesso e, anche se su fronti differenti, essi cercano sicurezza, modalità rapide e sicure per gestire le nuove abitudini di consumo e di business e opportunità innovative per usare il digitale in modo ancora più efficace ed efficiente a supporto dei propri bisogni.

Le opportunità del digitale emerse nel lockdown

In questo contesto, Adobe rinnova l’impegno verso le imprese e i consumatori italiani, mettendo le proprie soluzioni, competenze e know-how a beneficio della ripartenza per abilitare in modo veloce e semplice le nuove abitudini.

Come confermato infatti dall’Osservatorio eCommerce B2C della School of Management del Politecnico di Milano e Netcomm, due milioni di consumatori italiani hanno utilizzato per la prima volta il digitale effettuando acquisti online nel 2020, 1,3 milioni dei quali sono da attribuire all’impatto del lockdown, contribuendo alla crescita dell’e-commerce del +26%, ovvero 4,7 miliardi di euro in più rispetto al 2019, la crescita in valore assoluto più alta di sempre.

L’opportunità generata da un’accelerazione dell’uso del digitale è oggi più che mai centrale ed è importante per le aziende non perdere questa possibilità, adottando piani strategici evoluti in grado di guidarle verso un business di successo che offre online esperienze-clienti positive.

Ed è in questa direzione che si è sviluppato il dibattito all’interno dell’Experience Forum Live, dove Adobe ha guidato con la sua visione e posizionamento nel mercato enterprise, accompagnando la business community attraverso consulenza e soluzioni con cui oggi contribuisce a realizzare esperienze digitali personalizzate, efficienti e sicure in grado di accelerare la crescita dell’e-commerce e supportare sempre più esperienze digitali.

Grazie infatti ad Adobe Marketo Engage e ad Adobe Commerce Cloud, Adobe mette a disposizione due piattaforme efficaci e di ultima generazione, entrambe riconosciute come leader dal Magic Quadrant di Gartner – la prima per l’ottavo anno consecutivo (2019) e la seconda per il quarto anno (2020) per la completezza di visione e la capacità di esecuzione.

Cosa sono, cosa fanno le due piattaforme Adobe

Con la prima, Adobe Marketo Engage le imprese possono gestire e misurare le campagne marketing, grazie al supporto dell’Intelligenza Artificiale e dei Data Analytics, creare campagne marketing efficaci su molteplici canali, identificando il proprio target di riferimento e personalizzando messaggi e contenuti. Adobe Marketo Engage è la soluzione scelta dai professionisti del marketing B2B e offre l’accesso a più di 65.000 marketer a livello globale nella sua comunità di Marketing Nation, dove i membri sono incoraggiati a condividere le migliori pratiche con altri marketer per aiutare a costruire e formalizzare le strategie di marketing.

La piattaforma, grazie alla tecnologia avanzata, all’integrazione con i sistemi CRM e alla sinergia con il reparto vendite, ha un approccio flessibile e offre un supporto importante nella gestione dei lead, con marketing account-based, personalizzazione, un livello di engagement gestito in maniera cross canale e una misurazione che aiuta le aziende di ogni settore – dalla finanza all’healthcare – a migliorare la customer journey. Così Marketo Engage, che secondo un’analisi recente (Fonte: The Total Economic Impact Of Marketo Engage. A Forrester Total Economic Impact Study Commissioned By Adobe July 2020) ha incrementato il customer engagement, generando un beneficio in termini di ROI del 267% e la produttività dei team marketing del 25%, vuole essere oggi il partner per tutte quelle realtà che desiderano migliorare la segmentazione dell’audience, la cura e la gestione dei lead attraverso una migliore comprensione dei clienti e delle loro esigenze in ogni step del processo di acquisto, portando a una conoscenza dei clienti precisa e funzionale anche nel favorire un miglioramento dell’efficacia delle vendite.

Sull’altro fronte, quello del commercio elettronico, oggi più che mai una frontiera in crescita fortissima utilizzata e approcciata dalla maggior parte dei settori, Adobe è in prima linea con un portfolio di soluzioni omnicanale che permettono ai negozianti di offrire esperienze di shopping di altissimo livello. Adobe Commerce Cloud è costruito su Adobe Magento Commerce facendo leva su un ecosistema di oltre 360.000 sviluppatori – e fornisce una soluzione end-to-end per ottimizzare sia l’esperienza cliente che le operazioni di business, alimentando un commercio integrato e completamente gestito su tutte le vetrine – fisiche, digitali e virtuali.

Le integrazioni native con Adobe Experience Cloud, tra cui Adobe Analytics e Adobe Experience Manager, e l'intelligenza aggiunta alimentata da Adobe Sensei, offrono una ricca conoscenza delle dashboard commerciali e garantiscono esperienze commerciali coinvolgenti in tempo reale. Grazie a flessibilità, apertura e innovazione, si presta a qualsiasi utilizzo commerciale e si integra senza soluzione di continuità nella strategia aziendale; è una soluzione infatti efficiente e flessibile sul back-end e sul front-end, quindi permette di gestire le esigenze commerciali su scala globale, pur mantenendo il controllo a livello locale. Tutti questi strumenti all'avanguardia supportano l'utilizzo di promozioni e prezzi, il posizionamento nei motori di ricerca e altri aspetti, per mantenere il brand sempre in primo piano e definire un percorso di acquisto ottimizzato per i clienti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Federico Tota, Country Manager Adobe Italia al termine dell’Experience Forum Live: «Siamo orgogliosi di aver creato un’occasione per tutte le imprese di dialogo e di confronto, permettendo di conoscere non solo le nostre soluzioni, ma anche i progetti e le best case di partner e di tutti coloro che con noi hanno preso parte al primo evento virtuale di Adobe per il mondo enterprise. Con questa iniziativa vogliamo dare continuità e voce a tutto l’impegno in termini di innovazione e sviluppo che Adobe investe ogni giorno per far evolvere le proprie soluzioni e introdurre nuove opportunità per vincere la sfida della digitalizzazione e della competitività, in questo momento storico più che mai importante. La nostra missione attraverso Adobe Marketo Engage e Adobe Commerce Cloud è infatti favorire la crescita e lo sviluppo del business, mettendo a diposizione delle imprese le migliori soluzioni atte a favorire l’efficienza e l’ottimizzazione e a garantire un’esperienza cliente sempre più positiva e ingaggiante, generando benefici a livello B2B e B2C».