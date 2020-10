L’Integrated Communication Platform italiana MagNews propone un asset sul quale i partner potranno costruire progetti efficaci per i propri clienti

Per aiutare le aziende ad aumentare la redditività del business e sfruttare efficacemente tutte le opportunità che il mercato offre MagNews, Integrated Communication Platform italiana per la comunicazione multicanale, il digital marketing e l’automazione dei processi, ha attivato un partner program indirizzato a tutte le realtà della filiera digitale e della comunicazione che desiderano ampliare costantemente la propria offerta e costruire progetti e servizi a valore aggiunto per i propri clienti.

Grazie alla flessibilità della piattaforma MagNews, il programma è in grado di rispondere alle molteplici esigenze dei partner con un’offerta estremamente ampia che spazia da progetti di digital marketing multicanale e di comunicazione integrata, all’ottimizzazione di processi interni all’azienda e verso i clienti finali, fino a servizi di formazione continua e di aggiornamento dei dipendenti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Galizio De Galitiis, Chief Marketing Officer di MagNews: «In un momento in cui le aziende richiedono velocità di adattamento, di esecuzione e ottimizzazione degli investimenti siamo convinti che MagNews rappresenti un asset sul quale i nostri partner potranno costruire progetti efficaci capaci di concretizzare strategie e interpretare le esigenze dei propri clienti».

I partner che aderiranno al programma beneficeranno di un modello incrementale di partnership altamente remunerativo che gli permetterà di creare nuove sinergie e di accrescere il proprio business. Il tutto attraverso un Knowledge Hub strutturato e completo che comprende nuovi tool, servizi di assistenza, programmi di training, supporto commerciale pre e post vendita, consulenza progettuale e tecnica.

Due tipologie di partner

Una soluzione unica, modulare e facilmente implementabile che si rivolge a due tipi di partner: i Solution Partner che già utilizzano MagNews, possono sfruttare il programma oltre che per espandere i propri servizi e capacità verso il cliente, anche per sviluppare una strategia comune di business basata sulla crescita delle capacità progettuali e di execution abilitate dalla piattaforma stessa; i Platform Partner che invece dispongono già di un proprio applicativo, possono integrarlo con MagNews, potenziarne le funzionalità e rivendere direttamente la soluzione finale, in modo da realizzare una soluzione integrata che estenda le capacità della piattaforma partner e arricchisca lo spettro delle opportunità di business.

Tre filoni formativi

L’offerta prevede, per le aziende che lo desiderano, un piano strutturato di certificazioni suddiviso in tre filoni formativi (Vendi & Gestisci, Comunica & Analizza, Integra & Personalizza) che consente ai partner di scegliere liberamente i contenuti più adatti e acquisire competenze specifiche in base alle proprie necessità.

Per Stefania Pirazzini, Chief Channel Officer di MagNews: «Il nostro obiettivo è quello di lavorare per portare benefici a tutti gli attori coinvolti. I nostri partner potranno sviluppare il proprio business adottando una tecnologia flessibile, capace di ampliare le loro capacità progettuali, dando vita così a un ecosistema in grado di creare forti sinergie. I clienti saranno invece in grado di raggiungere migliori obiettivi e risultati senza avere la necessità di rivolgersi ad altri interlocutori o ampliare la rete di fornitori. Per quanto riguarda MagNews, sarà nostro compito concentrarci sullo sviluppo di soluzioni che anticipino le esigenze del mercato, grazie a una roadmap condivisa con i partner stessi».

Lanciato e aperto a tutti, il programma, già attivo da alcuni mesi su invito, ha visto l’adesione di importanti realtà del panorama nazionale nel comparto della consulenza, della comunicazione digitale e della business integration.