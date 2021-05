Per rendere le riunioni sempre più intuitive e innovative nelle sale conferenze di tutte le dimensioni, Poly ha annunciato l’integrazione di Alexa for Business per Zoom Rooms.

Questa integrazione permetterà di fornire ai clienti un’esperienza touchless e di controllo vocale che migliori la collaborazione durante le riunioni.

Nello specifico, la nuova offerta consente ai clienti di Poly di configurare facilmente Alexa for Business in maniera che, una volta abilitato, gli utenti di Zoom Rooms possano chiedere ad Alexa di partecipare alle riunioni e prenotare le sale, senza bisogno di ulteriori dispositivi compatibili con Alexa.

Con Poly, massima sicurezza garantita negli spazi condivisi

Con questa integrazione, Poly, Zoom e Alexa for Business semplificano l’installazione e il controllo di Alexa for Business, permettendo di gestire tutto direttamente attraverso la web di Zoom.

Nel momento in cui le aziende stanno pianificando il ritorno in ufficio, cercando di garantire condizioni di massima sicurezza soprattutto negli spazi condivisi e nelle sale riunioni, il controllo vocale con tecnologie touchless è più importante che mai.

Alexa for Business migliora l’esperienza delle sale riunioni in generale, indipendentemente dalle loro dimensioni, e permette ai clienti di avviare una riunione in una Zoom Room utilizzando solo i comandi vocali.

Gli utenti dei dispositivi di Poly compatibili con Zoom Rooms possono ora chiedere ad Alexa assistenza per azioni come l’avvio della loro riunione online, la prenotazione di una sala e l’avviso ai partecipanti della fine della riunione, per fare in modo che tutti possano continuare a lavorare in maniera sincronizzata.

L’installazione richiede pochi minuti e, una volta messo a punto, un dispositivo di Poly compatibile con Zoom Rooms è capace di rilevare la voce di un partecipante per avviare la riunione. La gamma professionale dei dispositivi è certificata Zoom Room Appliances ed è dotata sia delle tecnologie di tracciamento avanzato dell’altoparlante, sia di Acoustic Fence e NoiseBlockAI, in modo da poter migliorare al massimo ogni riunione, eliminando i rumori di fondo che distraggono i partecipanti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Beau Wilder, vicepresidente e direttore generale della area video collaboration di Poly: «Il nostro obiettivo è quello offrire la massima tranquillità a chi torna in ufficio, grazie a tecnologie integrative progettate per ridurre al minimo il contatto con superfici potenzialmente infette. Siamo sempre più coscienti della necessità di disporre di applicazioni innovative nell’ambito dell’intelligenza artificiale, soprattutto quando si tratta di comandi ad attivazione vocale come Alexa for Business, per consentire ai professionisti di potersi collegare facilmente alle riunioni ovunque si trovino».

La serie Poly Studio X con interfaccia touch TC8, il sistema di videoconferenza Poly G7500 e lo smart conference phone Poly Trio C60 sono le ultime soluzioni Zoom Room che supportano Alexa for Business e sono già disponibili negli Stati Uniti.

Le serie Poly Studio X e Poly G7500 sono le soluzioni per videoconferenza certificate per Zoom Room così come gli smart phone per conferenze Poly Trio 8500 e Poly Trio 8800, tutti dotati di funzionalità Alexa for Business.

Professionisti più tranquilli con soluzioni certificate

Alexa permette anche a chi lo usa di rimanere aggiornato sulle previsioni del tempo e di ascoltare le notizie e i podcast preferiti. Le Skill Alexa sono oltre 100.000 e servono per rendere la vita più facile, comoda e divertente a chi le utilizza, permettendogli di gestire tutto solo tramite comandi vocali.

Poly è l’unico fornitore di hardware e partner di Zoom che fornisce soluzioni certificate per Zoom Rooms, Zoom Phone e Zoom Personal Workspace.

Per Jeff Smith, responsabile di Zoom Rooms presso Zoom: «La tecnologia degli assistenti vocali sta diventando sempre più importante per aiutarci ad affrontare la nuova maniera di lavorare. I dispositivi compatibili con Zoom Rooms, come le serie Poly Studio X e Poly G7500 che supportano Alexa for Business, stanno aiutando le aziende a pianificare il ritorno in ufficio in modo sicuro e, allo stesso tempo, aiutano tutti coloro che preferiscono continuare a collegarsi da remoto e partecipare facilmente alle riunioni da casa».