Le novità riguardano la gamma SureColor: dal primo modello Epson con inchiostri in resina alla prima stampante piana UV LED fino alle soluzioni SureColor SC serie F per la stampa su tessuto

In occasione di Viscom 2020 (17 e 18 novembre), quest’anno per la prima volta in versione digitale online, Epson presenta ben quattro novità assolute della gamma SureColor: i modelli SC-R5000 e SC-V7000 per il settore signage e SC-F3000 e SC-F10000 per il mercato tessile.

SureColor SC-R5000: la prima stampante Epson con inchiostri in resina

Attraverso la piattaforma digitale Viscom Italia Hyper Reality, che propone contenuti e novità tecnologiche della comunicazione visiva, i visitatori possono scoprire le caratteristiche di queste nuove soluzioni: elevata qualità, velocità e affidabilità. Non solo: con il modello SureColor SC-R5000, Epson presenta la sua prima stampante con inchiostri in resina, ecocompatibili e privi di odori, che assicura assoluta uniformità cromatica da un margine all’altro e dal bordo superiore a quello inferiore grazie al monitoraggio preciso della temperatura, attraverso quattro sensori termici. Inoltre, la testina di stampa PrecisionCore MicroTFP – che può essere sostituita direttamente dall’utente per minimizzare i tempi di fermo macchina – assicura colori accurati e ripetibili dalla prima all’ultima stampa, mentre l’efficiente processo di asciugatura e di polimerizzazione consente la laminazione e il fine lavoro in giornata, riducendo i tempi di consegna.

SureColor SC-V7000: la prima stampante piana UV LED di Epson

Progettata per le aziende di signage che necessitano di una produttività elevata e di inferiori costi complessivi di gestione, SureColor SC-V7000 è la prima stampante piana UV LED di Epson e assicura elevata velocità e colori brillanti, oltre a stampare direttamente su un’ampia gamma di substrati fino a 80 mm di spessore, tra cui acrilici, PVC, vetro, alluminio, metallo, legno e pietra, con dimensioni fino a 2,5×1,25 metri.

SureColor SC-F3000 e SC-F10000: alta affidabilità anche per il mercato del tessile

SureColor SC-F3000 è una stampante DTG (direct-to-garment, stampa diretta su prodotti confezionati) per le imprese medio-grandi del settore abbigliamento che permette la produzione di immagini complesse su una varietà di capi in cotone chiaro e scuro. I suoi benefici sono: costi totali di gestione ridotti, elevata produttività e alta precisione, che consentono alle aziende di soddisfare gli ordini con tempi di consegna ridotti.

SureColor SC-F10000 è il modello industriale a sublimazione che aumenta gli standard di produttività: garantisce stampe rapide e in volumi elevati nel campo della moda, dell’arredamento per la casa e del soft signage. La testina di stampa PrecisionCore, con 12.800 ugelli e una larghezza di 12 cm, offre una superficie di stampa più ampia e combina la qualità all’alta velocità, mentre il sistema esterno di caricamento inchiostri e la possibilità di sostituire le taniche anche durante la stampa permettono una migliore produttività.