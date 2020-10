Epson lancia sei nuovi modelli di videoproiettori laser adatti per le strutture commerciali, che permettono di proiettare contenuti di impatto – persino di oggetti 3D – stimolando il coinvolgimento e l’interazione con i clienti

Epson espande la propria gamma di videoproiettori laser per il signage con sei nuovi modelli per proiezioni immersive adatti a molteplici tipologie di ambienti commerciali, tra cui retail, hospitality, musei e attrazioni turistiche.

Grazie alla tecnologia 3LCD, che assicura proiezioni luminose e ad alta fedeltà dei colori, queste soluzioni aiutano i brand a essere più creativi e a raggiungere livelli ancora più elevati di coinvolgimento e interazione con i clienti.

Le nuove serie EB-L250F, EB-750 ed EB-800 sono alimentate da una sorgente luminosa laser in grado di garantire fino a 20.000 ore di funzionamento senza manutenzione e possiedono un nuovo software intuitivo, connettività estesa e installazione flessibile per proiettare i contenuti senza bordi – e persino oggetti 3D – praticamente ovunque (su pareti, pavimenti, soffitti). I brand possono così aggiungere creatività alle loro proiezioni per sorprendere e soddisfare i clienti.

Grazie a modelli con ottica ultra-corta o standard, i nuovi videoproiettori consentono di implementare contenuti dinamici in modo semplice e conveniente e di soddisfare le attuali esigenze del signage. Inoltre, dotati di tecnologia laser 3LCD di Epson, presentano White Light Output (WLO) e Colour Light Output (CLO) da 2.000 a 5.000 lumen2, e offrono una risoluzione Full HD fino a 1080p.

Le nuove serie EB-L250F, EB-750 ed EB-800 offrono un’installazione flessibile a 360 gradi e una gamma completa di opzioni di connettività, tra cui HDMI, HDBaseT, wireless integrato e Miracast3, che semplificano l’installazione e consentono una facile integrazione nell’infrastruttura CMS esistente. Gli utenti possono anche collegare due o più schermi per implementare la funzione di edge blending integrata e creare spazi immersivi o illuminare un’intera parete con un’immagine di grandi dimensioni, mentre la funzione Split Screen permette di collegare più sorgenti di input per visualizzare contemporaneamente contenuti diversi.

I videoproiettori delle serie EB-L250F, EB-750 ed EB-800 sono compatibili con il software Epson Projector Content Manager e con la app Epson Creative Projection, che si combinano con l’obiettivo di fornire una soluzione completa per la gestione dei contenuti e la creazione di contenuti personalizzati. Il software Epson Projector Content Manager consente di creare playlist utilizzando foto, video, filtri di forma ed effetti che possono essere programmati e salvati su un dispositivo di archiviazione esterno per la riproduzione dei contenuti senza cavi direttamente sul videoproiettore. Epson Creative Projection permette invece di accedere facilmente a molteplici elementi creativi, grazie ai quali gli utenti possono creare contenuti personalizzati utilizzando una combinazione di video, foto, testo e filtri preimpostati e già esistenti o caricare nuovi contenuti per dare vita a effetti unici. Inoltre, questa app è compatibile con i dispositivi iOS e offre funzionalità avanzate quali la regolazione delle immagini, Point Correction e la possibilità di proiettare direttamente dal dispositivo.

I nuovi videoproiettori fanno leva sul successo dei modelli mini-laser per il signage lanciati di recente: EB-W70 ed EB-W75. Queste soluzioni portatili compatte e leggere da 2,7 kg sono state progettate appositamente per esercizi commerciali e ambienti esperienziali e si integrano perfettamente in numerosi stili di arredamento. Inoltre, offrono un rapporto di proiezione a ottica corta di 1,04:1, una proiezione a 360 gradi e un design elegante e moderno in bianco o nero, oltre a includere la connettività Bluetooth integrata e la connessione HDMI per lo streaming e la condivisione di contenuti creativi coinvolgenti.

In Italia, la serie EB-800 sarà disponibile da ottobre, la serie EB-750 da novembre e la serie EB-L250F da dicembre.

Tutti i modelli saranno disponibili in bianco e in nero.