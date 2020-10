Dell Solution Center è il primo ed esclusivo Demo Center Tech Data messo a disposizione gratuitamente per i Business Partner italiani e i loro clienti, dotato delle soluzioni tecnologiche più avanzate di Dell Technologies

Tech Data lancia il nuovo Dell Solution Center.

Dell Solution Center è il primo ed esclusivo Demo Center Tech Data messo a disposizione gratuitamente per i Business Partner italiani e i loro clienti, dotato delle soluzioni tecnologiche più avanzate di Dell Technologies.

Claudia Alampi, BU Manager Dell EMC in Tech Data, commenta: “Per Tech Data Italia è una grande soddisfazione avere all’interno della propria sede il primo ed esclusivo Dell Solution Center, un centro d’eccellenza unico in Europa che sancisce nuovamente la forte volontà del distributore nell’impegno di proporre servizi di livello superiore ai propri partner, interagendo in ottica sempre più di partnership e favorendo iniziative efficaci e concrete volte ad alimentare un modello di ecosistema vincente, mettendo a disposizione, spazi, tecnologie, competenze e un team completo di pre-vendita, marketing e tecnico”.

L’iniziativa permetterà a tutti i partner del distributore e le aziende che sono interessate ad ampliare le proprie prospettive di business, di abbracciare un percorso più efficace di Digital Transformation, grazie ai tre principi fondamentali del progetto:

Imparare tramite sessioni demo virtuali o fisiche personalizzate per la propria organizzazione e tutto il proprio team, dal livello base a quello avanzato;

Accelerare il proprio business grazie al team di ingegneri di sistema, messi a disposizione da Tech Data e Dell, che guiderà l’esperienza interattiva e supporterà i progetti pre e post demo;

Realizzare eventi di successo tailor-made dedicati ai reseller e ai propri end-user, interamente supportati da Tech Data e Dell, affermandosi quindi come punto di riferimento Dell per i propri utenti

Situato nella sede Tech Data Italia di San Giuliano Milanese, il laboratorio è disponibile gratuitamente per workshop su appuntamento, one to one, demo clienti, incontri hands-on formativi, corsi tecnici e commerciali, POC, test, richiedere le macchine in conto visione e tanto altro ancora.

Le macchine attualmente disponibili presso il Dell Solution Center sono:

Dell EMC Unity XT 480F

Dell EMC PowerStore 3000T

Dell EMC DP4400

Dell EMC PowerSwitch S4100-ON

Dell EMC PowerScale F600