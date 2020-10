Oltre al Servizio di Assistenza audio-video AIRe Link promosso qualche settimana fa, Konica Minolta ha sviluppato anche la soluzione Remote Support per l’assistenza da remoto dei nostri partner verso i clienti

Dopo una fase pilota di grande successo, Konica Minolta Business Solutions Europe rilascia ufficialmente la sua soluzione Remote Support ai suoi partner rivenditori in Europa, Asia Centrale, Medio Oriente e Africa. Con Remote Support è più semplice ed immediato per i partner Konica Minolta risolvere i problemi tecnici dei clienti, anche da remoto.

Konica Minolta fornisce ai suoi clienti diretti un servizio di assistenza a distanza da sette anni. Solo nel 2019 si sono tenute oltre 70.000 sessioni a distanza. Sulla base di questa vasta esperienza, Konica Minolta ha sviluppato una soluzione di assistenza remota anche per i suoi rivenditori, insieme a ISL Online. “Possiamo risolvere efficacemente da remoto fino all’80% dei problemi”, spiega Jörg Sitzlack, Technical Manager IT Managed Services di Konica Minolta Business Solutions Europe: “Ora siamo in grado di rendere questo prezioso strumento accessibile ai nostri partner rivenditori”. I pacchetti comprendono un numero illimitato di sessioni di supporto, con il limite di una sessione attiva alla volta.

Remote Support è una soluzione di assistenza remota comprovata e sicura che è stata classificata al primo posto nella categoria Remote Support Software da Gartner’s Get App. “Lavorare con ISL Online ci permette di fornire ai nostri rivenditori questa soluzione ad un prezzo molto competitivo”, aggiunge Sitzlack. Contraddistinto dal design e dall’affidabilità Konica Minolta, Remote Support è pensato per far evolvere e migliorare ulteriormente il servizio di assistenza dei numerosi partner sul territorio.

“L’attuale situazione relativa al COVID-19 ha mostrato ancora di più la necessità di dotarsi di soluzioni di assistenza da remoto.” afferma il Technical Manager per i servizi IT gestiti di Konica Minolta: “Indipendentemente dalla loro ubicazione, molte richieste o problemi dei clienti possono essere rapidamente affrontati e risolti in remoto, riducendo al minimo le interruzioni di attività per loro. Tempi di reazione così rapidi sono cruciali per mantenere un buon rapporto con il cliente”. Inoltre, la possibilità di risolvere molti problemi senza una presenza fisica effettiva riduce i tempi e le spese di viaggio del personale di servizio. Il team di assistenza può quindi utilizzare il proprio tempo per ciò che sa fare meglio: aiutare i vostri clienti.” aggiunge Sitzlack.

Spazio Ufficio è uno dei 52 rivenditori e distributori di 20 Paesi che hanno fatto parte della fase pilota di lancio di Konica Minolta. “Questa soluzione è di notevole aiuto per il nostro team di assistenza clienti”, dice Nico Ambruosi, tecnico di Spazio Ufficio, per quanto riguarda l’esperienza della sua concessionaria con la soluzione di Remote Support di Konica Minolta. “Il software è molto veloce e facile da usare, quindi in molti casi possiamo risolvere il problema direttamente”. L’interfaccia grafica intuitiva user-friendly, insieme alla possibilità di potersi registrare durante l’assistenza remota, rende tutto più semplice. La funzione del puntatore e gli evidenziatori sono molto utili per noi e contribuiscono ad accelerare la risoluzione dei problemi per i nostri clienti, facendoci risparmiare tempo prezioso”.

Per supportare ulteriormente i propri rivenditori e distributori nel loro servizio clienti, Konica Minolta ha recentemente rilasciato una versione open beta di un ulteriore strumento di supporto visivo a distanza: AIRe Link. Questa soluzione basata su cloud consente a uno specialista tecnico di vedere letteralmente ciò che vede il suo cliente, utilizzando la telecamera dallo smartphone o dal tablet del cliente. Con AIRe Link, i problemi possono essere identificati ancora più velocemente e molto spesso interamente in remoto. In versione open beta, AIRe Link può essere testato gratuitamente.