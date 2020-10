Epson ha annunciato un ampliamento della gamma di stampanti WorkForce con modelli adatti a chi studia o lavora in casa o in piccoli gruppi

Epson ha aggiornato la gamma di stampanti e multifunzione WorkForce con nuovi modelli A4 e A3 per chi studia o lavora in casa o in piccoli team di lavoro.

Basati sulla collaudata tecnologia di stampa inkjet a freddo PrecisionCore, gli ultimi nati offrono vantaggi straordinari in termini di sostenibilità, sfruttando la tecnologia di Epson e riducendo i consumi energetici, oltre ad assicurare bassi costi di stampa, prestazioni affidabili e risultati di alta qualità. Hanno dimensioni ridotte per adattarsi a spazi limitati e dispongono di numerose funzionalità che ne fanno la periferica ideale per chi la usa per lavoro o per studio. Inoltre, per i top di gamma in formato A3, ci sono anche l’alimentatore automatico di documenti fronte/retro e un massimo di tre vassoi carta.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Renato Salvò, Business Manager prodotti Consumer di Epson Italia: «Durante il lockdown abbiamo visto la stampante inkjet diventare uno dei più ricercati e necessari device in ambito consumer. Il modo in cui lavoriamo è cambiato e molti di noi continueranno a lavorare e studiare a casa per diverso tempo. Le ultime novità della gamma WorkForce soddisfano le esigenze delle persone che desiderano ancora utilizzare le cartucce di inchiostro, ma in modo efficiente e conveniente. Nelle nostre stampanti inkjet sono presenti molte funzioni appositamente concepite per migliorare l’ambiente di lavoro, come la modalità silenziosa o quella di stampa in bozza, che riduce la quantità di inchiostro necessaria».

A ciascuna esigenza il suo modello

La scelta tra i diversi modelli dipende dalle esigenze: le WorkForce WF-4730DTWF, WF-4820 e WF-3820/25 hanno formato A4 e sono progettate per piccoli uffici dove la stampante deve essere compatta, con un’elevata qualità di stampa e funzioni aziendali specifiche, mentre i modelli A3 WF-7840DTWF e WF-7830/35DTWF sono adatti soprattutto per chi lavora a casa o in un piccolo studio.