Esprinet ha acquisito il residuo 15% del capitale sociale della Spa e nominato Stefano Bonfanti Head of Sales and Marketing della nuova divisione Celly di Esprinet

Esprinet ha reso nota al mercato la sottoscrizione di un accordo vincolante finalizzato all’acquisto del residuo 15% del capitale sociale di Celly Spa.

Celly è specializzata da oltre 20 anni nella produzione e distribuzione di accessori per il mercato della telefonia mobile, pensati per migliorare e semplificare l’esperienza di utilizzo di smartphone e tablet. È presente in oltre 40 paesi e vanta un portafoglio di oltre 1.000 referenze suddivise tra le categorie di prodotto protezione, carica, audio, utilità, sport, foto e tempo libero.

I dettagli dell’operazione

L’operazione è propedeutica alla successiva fusione per incorporazione di Celly nella Capogruppo, che consentirà di beneficiare di sinergie commerciali e operative: con l’obiettivo di accelerare il processo di integrazione di dipendenti, clienti, fornitori e processi, Esprinet avvierà a breve le operazioni necessarie per procedere con l’affitto dell’azienda entro il primo trimestre del 2021.

A partire dall’1 novembre, Stefano Bonfanti, attuale Presidente e Amministratore Delegato di Celly Spa, assumerà la carica di Head of Sales and Marketing della divisione Celly di Esprinet, con l’obiettivo di implementare le strategie commerciali e l’integrazione dei due business, per acquisire maggiore incisività e competitività nel mercato IT.

Il controvalore dell’operazione è pari a 1,25 milioni di euro, di cui 0,8 milioni di euro corrisposti per cassa in data odierna e il residuo in rate annuali allo scadere del primo, secondo e terzo anno dalla data odierna.