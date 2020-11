Canon è pronta a portare innovazione, automazione e produttività per accelerare il business nell’appuntamento del 17 e 18 novembre

Canon partecipa a Viscom Italia Hyper Reality, la piattaforma digitale che Viscom Italia ha creato per continuare a dialogare con i professionisti della comunicazione visiva, offrendo un momento di confronto in “real time” sull’evoluzione del mercato e dei trend tecnologici in uno scenario caratterizzato dall’incertezza.

La piattaforma è già attiva per i visitatori e nelle giornate del 17 e 18 novembre accoglierà una serie di Talk e Webinar.

Canon per la comunicazione visiva

Canon porta a Viscom Italia Hyper Reality la più completa offerta di soluzioni hardware, software e consumabili, progettata per dare una risposta concreta alle esigenze del mercato della comunicazione visiva, della stampa professionale e del grande formato, supportandone la crescita: una proposta a valore – tecnologica e creativa grazie ad applicazioni personalizzabili – che per la prima volta è targata esclusivamente Canon, a seguito del rebranding di alcune soluzioni di stampa avvenuto nei mesi scorsi.

Innovazione, produttività, automazione, personalizzazione rappresentano la cifra distintiva delle soluzioni che Canon presenta virtualmente ai visitatori della piattaforma digitale. Una full immersion all’interno della variegata offerta tecnologica che segue due direttrici comuni: da un lato la consapevolezza del ruolo chiave che la stampa fisica gioca in sinergia con i canali digitali per creare un customer journey dal forte impatto emotivo, e dall’altro l’attenzione costante al tema della sostenibilità ambientale e allo sviluppo di un’economia circolare grazie, ad esempio, al riutilizzo della plastica come materia prima nei nuovi modelli e alla scelta di inchiostri a basse emissioni come UVGel.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Walter Bano, Production Printing Products Country Director di Canon Italia: «Siamo lieti di partecipare a questa edizione virtuale di Viscom, crediamo infatti che sia importante, oggi più che mai, contribuire allo sviluppo del mercato della visual communication anche con modalità innovative. L’offerta di soluzioni che presentiamo è pensata proprio per offrire agli operatori del settore nuove opportunità per accelerare il loro business e rispondere in modo vincente alle nuove sfide del mercato. Va in questa direzione anche l’offerta di soluzioni pensate per assicurare ai nostri clienti la possibilità di usufruire delle agevolazioni del Piano nazionale Transizione 4.0».

Debutto per la imagePRESS C10010VP

All’interno dello stand virtuale di Canon fa il suo debutto la nuova serie imagePRESS C10010VP, una soluzione in grado di assicurare nuovi standard in termini di produttività, versatilità e qualità grazie a una maggiore automazione e numerose funzionalità per la gestione dei supporti. Questo nuovo sistema è la soluzione ideale per stampatori commerciali e centri servizi che desiderano aumentare la produttività e lanciarsi in progetti di stampa promozionale in cui è possibile connettere il mondo fisico a quello digitale con risultati sorprendenti anche su media sintetici.

Sempre agli stampatori, si rivolge la serie imagePRESS C910: una soluzione di stampa pensata per il segmento del light production e che risponde all’esigenza di produrre internamente a costi contenuti materiali di marketing altamente personalizzati e di elevata qualità su media speciali.

In vetrina non può mancare anche la rinomata famiglia di stampanti grande formato Arizona, con il debutto della nuovissima Arizona 2300 destinata al mercato della grafica di grande formato e progettata per velocizzare la produzione, migliorare l’efficienza operativa e promuovere le opportunità di crescita attraverso nuove applicazioni. Si tratta di una serie altamente sostenibile grazie ad un sistema di polimerizzazione LED UV che riduce il consumo energetico del 40% rispetto ad altre stampanti piane. All’interno della stessa famiglia, è presente anche Arizona 1300, una soluzione ottimale per il segmento di produzione di medi volumi del mercato Display Graphics, sviluppata per incrementare l’efficienza produttiva dei clienti e soddisfare la richiesta di applicazioni sempre nuove e differenti.

Con questo preciso obiettivo, Canon presenterà Arizona in combinazione con i Software Arizona Xpert e Océ Touchstone.

Presente in stand anche la soluzione Colorado 1650, la stampante roll-to-roll con tecnologia UVGel, versatile e produttiva. Questa rivoluzionaria soluzione di produzione da 64″utilizza un inchiostro di ultima generazione e dispone della tecnologia Océ FLXfinish che offre la possibilità di scegliere tra una finitura lucida oppure opaca senza dover cambiare inchiostro o supporto.

Sul fronte della stampa grande formato, inoltre, lo stand virtuale di Canon ospita la nuova serie imagePROGRAF PRO: in particolare i visitatori potranno vedere i modelli imagePROGRAF PRO 4100s e 6100s, soluzioni ideali per centri stampa professionali che puntano a stampe dal forte impatto visivo, altissima qualità ed estrema facilità di utilizzo grazie all’automazione dei processi di gestione del flusso di stampa.

Infine, i visitatori avranno modo di scoprire l’innovativa soluzione UVgel Wallpaper Factory per il mercato dell’interior décor: un potente sistema di produzione per carta da parati realizzato da Canon in collaborazione con il partner Fotoba, e progettato per garantire massima produttività e qualità. Un esempio concreto di quanto l’automazione possa essere importante per applicazioni personalizzate nel settore della decorazione di interni.

Un palinsesto di eventi live firmati Canon

La proposta Canon al pubblico virtuale sarà arricchita da un palinsesto di interventi live.

4 Webinar programmati nelle due giornate di evento che racconteranno le principali tecnologie esposte: imagePRESS C10010VP, Arizona 2300, il mondo Colorado e la tecnologie UVGel, e UVgel Wallpaper Factory.

Webinar 1: Martedì 17 – h 15:00

imagePRESS C10010VP series la nuova frontiera della produttività

Webinar 2: Martedì 17- h 10:45

Le stampanti Flatbed Canon Arizona e la loro tecnologia

Webinar 3: Mercoledì 18 – h 10:45

Canon Colorado Series e la Tecnologia UVgel

Webinar 4: Mercoledì 18 – h 15:00

Digital Done Right, Canon presenta…UVgel Wallpaper Factory

Infine, i visitatori alla manifestazione potranno interagire con Canon richiedendo un live meeting one to one con gli specialisti di prodotto presenti allo stand virtuale o inviando un messaggio via email per richiedere informazioni sulle tecnologie esposte.