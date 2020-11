Abbatti i costi di stampa, porti la sicurezza in primo piano e sei sempre all’ultimo passo con la tecnologia. Questi sono solo alcuni dei vantaggi offerti da Brother Pagine+

Brother Pagine+ è una soluzione innovativa per la stampa gestita, quindi pensata per una gestione intelligente del parco stampanti in dotazione all’interno della propria azienda.

La stampa gestita consente di ottimizzare, monitorare e gestire efficacemente le risorse di printing di un’impresa. Grazie a Brother Pagine+ la gestione sarà notevolmente semplificata e contemporaneamente si potrà andare incontro ad una riduzione pressoché istantanea del TCO (Total Cost of Ownership) in termini di costo per pagina prodotta.

Con la soluzione per la stampa gestita Brother Pagine+ si stima un risparmio pari fino al 40% e i costi sono trasparenti e certi perché si paga solo ciò che effettivamente si consuma.

Molto interessante è la possibilità di ottenere da parte degli esperti Brother una consulenza gratuita per effettuare un’analisi dettagliata del parco stampanti presente in azienda, analizzando i processi di stampa e le esigenze, in maniera tale da fornire una soluzione personalizzata e tarata sugli effettivi bisogni del cliente.

Con Brother Pagine+ le aziende avranno anche il vantaggio di essere compliant con la regolamentazione europea in materia di privacy e data protection (GDPR): i documenti in stampa avranno infatti la massima riservatezza grazie ai linguaggi criptati e alle funzioni di sicurezza, eliminando così il rischio di violazione della privatezza dei dati contenuti nel documento e di accesso non autorizzato.

In definitiva, perché scegliere Brother Pagine+?

I vantaggi sono tanti ed evidenti, a partire dal monitoraggio completo e personalizzabile del parco stampanti con software innovativi destinati al mondo professionale. La produttività cresce grazie all’elevata velocità di stampa e alla scansione fronte-retro.

Configurare i profili è semplice e come abbiamo visto le stampe sono sempre protette e sotto controllo.

La gestione del software avviene da una dashboard centrale. L’interfaccia di utilizzo è intuitiva con display touchscreen fino a 12,3 cm. Il sistema è connesso ai servizi cloud più diffusi, anche in versione business.

Avere un sistema di stampa gestita permette di ridurre i costi, sia a livello di hardware che di consumabili e consente di essere in linea con le ultime frontiere tecnologiche dal punto di vista della sicurezza. Il parco macchine è sempre rinnovato e di conseguenza la qualità e l’affidabilità del servizio sono maggiori. Le attività di consulenza personalizzata permettono poi di migliorare il flusso di lavoro, che non graverà più solo sullo staff IT. Essendo gestito tutto centralmente diventa semplice portare avanti attività di reporting e analytics per supportare processi sempre migliori e infine non va trascurata la riduzione dell’impatto ambientale grazie alla riduzione degli sprechi, per un mondo sempre più green.