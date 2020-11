Omnis Studio 10.2 integra strumenti innovativi e una maggiore flessibilità per realizzare applicazioni funzionali e accattivanti

Softpi, primario VAD nel mercato ICT con un portfolio di soluzioni nei settori strategici del database, degli ambienti di sviluppo, dell’integrazione, della business intelligence e dello storage management, annuncia la disponibilità di Omnis Studio 10.2, la nuova versione dell’ambiente di sviluppo di applicazioni web e mobile di Omnis Software.

La nuova release introduce numerose funzionalità e un ambiente di lavoro che consente di creare con rapidità applicazioni per qualsiasi piattaforma desktop e mobile utilizzando strumenti avanzati orientati a migliorare la user experience degli utenti e l’aspetto grafico delle applicazioni.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Andrea Guidi, Sales and Marketing Manager di Softpi: «La prima impressione è spesso decisiva per il successo di una app, sia per il mercato che per gli utenti della propria azienda. Omnis Studio 10.2 include molte nuove funzionalità e miglioramenti che renderanno più semplice e più divertente costruire app meravigliose».

Creare app attrattive con un’usabilità migliore

I nuovi strumenti introdotti in Omnis Studio 10.2 comprendono nuovi e potenziati controlli JavaScript, animazioni per la creazione di interfacce grafiche più accattivanti, temi JavaScript e icone SVG scalabili e armonizzabili con lo schema colore utilizzato.

Nuove funzioni per le applicazioni desktop

La nuova versione del software integra nuovi controlli Windows per le app desktop, un nuovo Token Entry Field, il nuovo controllo Breadcrumb, e miglioramenti al controllo Check Box.

Vengono introdotti inoltre i Side Panels e i Toast Messages.

Sviluppo più veloce, manutenzione più semplifice

Il Debugger Remoto di Omnis è stato ulteriormente migliorato. Ora è possibile editare metodi e codice direttamente dal vivo sul Debugger Remoto. Studio10.2 integra inoltre una serie di miglioramenti a livello di utilizzo degli standard e introduce un supporto generale per l’autorizzazione OAUTH2.

Per supportare i clienti già acquisiti e quelli futuri, Softpi organizza una serie di corsi a pagamento e di webinar gratuiti che vanno dai fondamentali dello sviluppo di applicazioni con Omnis Studio a temi più avanzati.

Tutti i clienti attualmente nell’Omnis Developer Partner Program (ODPP) possono aggiornare a Studio 10.2 senza costi.

Omnis Studio 10.2: i dettagli l’1 dicembre

I dettagli tecnici della nuova edizione del software verranno illustrati nel corso di un evento online gratuito, che si terrà lunedì 1 dicembre dalle ore 15 alle ore 17.

Per iscrivervi, cliccate QUI.