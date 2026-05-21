Le TV OLED evo AI arrivano in Italia

LG Electronics (LG) annuncia l’arrivo sul mercato italiano dell’attesissima collezione 2026 di TV OLED evo AI, disponibile da oggi su LG Online Shop e nei migliori negozi di elettronica di consumo.

Caratterizzata da eccellente qualità di visione e integrazione dell’Intelligenza Artificiale nell’esperienza utente, la nuova gamma conferma la leadership nella tecnologia OLED, che LG vanta da 13 anni, da quando cioè l’ha introdotta sul mercato per la prima volta nel 2013.

La collezione 2026 si compone delle serie W6, G6, C6 e B6 con diagonali che vanno da 42” fino agli 97”, così da soddisfare qualunque esigenza in termini di prestazioni, design e dimensione.

Hyper Radiant Color: una nuova era di luminosità e colori

Una delle novità più interessanti della collezione OLED evo AI 2026, è l’introduzione sulle serie W6 e G6 dell’incredibile tecnologia Hyper Radiant Color Tech [1] : lavorando in sinergia con il processore, questa straordinaria tecnologia offre una luminosità 3,9 volte superiore rispetto alla generazione precedente. L’avanzato sistema di gestione cromatica amplia la gamma dei colori riproducibili e ne migliora la precisione, permettendo di visualizzare tonalità più ricche e naturali, anche nelle scene più luminose o complesse. Il risultato è un’esperienza visiva più immersiva, con colori più vivi ma sempre accurati, capaci di restituire tutta la profondità e il realismo dei contenuti, dai film allo sport fino al gaming.

Inoltre, per assicurare che la luminosità resti impeccabile anche in ambienti di luminosi e open space, sulle serie W6 e G6, LG ha introdotto un pannello progettato per ridurre al minimo i riflessi, il primo nel settore a ottenere la certificazione Reflection Free Premium dell’ente certificatore internazionale Intertek [2] .

La collezione OLED evo AI 2026 è inoltre l’unica ad aver ottenuto prestigiose certificazioni anche per la fedeltà cromatica di neri [3] e colori [4] , in qualsiasi condizione di luce, guadagnando le certificazioni dell’ente certificatore UL Solutions.

Processore AI α11 Gen 3: qualità di visione unica

Il cuore tecnologico dei nuovi OLED evo AI è il nuovo straordinario processore AI α11 Gen 3 [5] : grazie a una potenza di calcolo 5,6 volte superiore rispetto alla generazione precedente, a un’accuratezza grafica superiore del 70% [6] e a una velocità della CPU del 50% superiore [7] , il processore garantisce prestazioni più rapide e un’esperienza complessiva più fluida, personalizzata e coinvolgente.

L’aumento della potenza di calcolo consente infatti l’introduzione del nuovo Dual AI Engine: diversamente dai processori tradizionali, che tendono a ridurre il rumore a scapito della naturalezza delle texture, questo sistema utilizza algoritmi paralleli per gestire entrambe le operazioni in simultanea, offrendo un’immagine armoniosa che mantiene i dettagli autentici senza introdurre un’eccessiva nitidezza artificiale.

Il processore AI α11 Gen 3 interviene inoltre sui contenuti a bassa risoluzione attraverso un sistema di upscaling evoluto che riduce il rumore e aumenta la definizione, avvicinando la qualità a quella del 4K.

Il processore gestisce inoltre il tone mapping in modo dinamico, regolando ogni scena per offrire neri profondi, colori accurati e una resa HDR più precisa (AI Picture Pro). Anche l’audio beneficia dell’elaborazione AI (AI Sound Pro): il suono viene ottimizzato e reso più immersivo, con dialoghi più chiari e una migliore separazione tra voci, musica ed effetti.

La funzione Filmmaker Mode, abbinata alla compatibilità Dolby Vision™ e Dolby Atmos®, garantisce infine una precisione cinematografica.

Esperienza utente personalizzata e sicura con l’AI e LG Shield

Quest’anno la celebre piattaforma webOS integra nuove funzionalità di Intelligenza Artificiale che, combinate con la praticità e facilità di utilizzo del Telecomando Puntatore che comprende i comandi vocali, rendono l’esperienza utente incredibilmente semplice e personalizzabile.

Quest’anno webOS integra infatti una praticissima suite di funzioni basate su intelligenza artificiale multipla, che combina l’AI di LG, Google Gemini e Microsoft Copilot: grazie alla capacità di comprendere il linguaggio naturale e al riconoscimento vocale, webOS è in grado di capire richieste complesse e contestuali e di distinguere chi sta utilizzando il TV proponendo contenuti, impostazioni e suggerimenti coerenti con le preferenze individuali. La schermata iniziale si adatta così alle abitudini di visione, mostrando app e raccomandazioni personalizzate.

La funzione AI Concierge utilizza inoltre l’AI contestuale per analizzare in tempo reale ciò che sta accadendo sullo schermo e fornire informazioni pertinenti relative alla scena in corso. Dando un semplice comando vocale al telecomando puntatore, l’utente può chiedere dettagli su ciò che sta guardando senza interrompere la visione.

Infine, la funzione di AI Generativa consente di creare immagini e musica sulla base di input dell’utente per avventurarsi nella creazione di opere d’arte completamente originali e personalizzate.

La sicurezza è un aspetto centrale nei TV LG e si basa su più livelli di protezione pensati per tutelare dati, privacy e durata del prodotto. Al cuore di questo approccio c’è LG Shield, la piattaforma di sicurezza integrata su webOS che combina protezioni hardware e software, come l’avvio sicuro, la cifratura dei dati e controlli continui del sistema, per prevenire accessi non autorizzati e vulnerabilità. A questo si affianca un impegno concreto sulla qualità nel tempo: i TV OLED delle serie G e W sono coperti da 5 anni di garanzia sul pannello, a testimonianza dell’affidabilità della tecnologia OLED LG e della fiducia del brand nei propri componenti chiave. Infine, con il programma webOS Re:New [8] consente di ricevere aggiornamenti del sistema operativo per cinque anni [9] per godere di un’esperienza utente sempre aggiornata.

Design e performance per ogni esigenza

Fiore all’occhiello della nuova lineup 2026 è il Wallpaper TV, LG OLED evo AI W6, un trionfo tecnologico e di design che ha già ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali tra cui il premio Best of Innovation Award nella categoria Imaging al CES 2026, il Red Dot Award 2026 e l’iF Design Award 2026.

Grazie a uno schermo spesso solo 9 millimetri, questo maestoso TV può essere appeso a filo muro facendolo aderire da bordo a bordo. Questo iconico design, che ha fatto il suo debutto nel 2017 con il primo TV della serie W, è stato ulteriormente reso unico grazie all’integrazione della tecnologia True Wireless [10] , che consente di ottenere un’installazione del televisore pulita e senza cavi in vista: tutte le connessioni sono infatti collocate in un dispositivo a parte, la Zero Connect Box, che ha debuttato con la serie M lo scorso anno e si presenta quest’anno con una dimensione ancora più compatta, ben il 35% più piccola rispetto alla precedente. La Zero Connect Box può essere posizionata fino a 10 metri di distanza dallo schermo, agevolando la gestione ordinata di decoder e console. Nonostante il design elegante e leggero, la solidità strutturale non è compromessa grazie a un’attenta miniaturizzazione dei componenti essenziali e a una completa riprogettazione dell’architettura interna. Disponibile in diagonali da 83”e 77”.

La serie LG OLED evo AI G6 conferma anche per il 2026 il suo design moderno ispirato alle gallerie d’arte, il Gallery Design: con uno spessore di 20mm e il design a filo muro, si integra in maniera naturale in tutti gli ambienti. Disponibile anche in versione con piedistallo [11] , offre diagonali che vanno 48” ai 97”.

Fedele alla tradizione della serie C, LG OLED evo AI C6 offre una luminosità 3.2 volte superiore rispetto alla generazione precedente e mantiene un design elegante e ultrasottile con un piedistallo in metallo spazzolato che unisce eleganza minimalista e solidità strutturale. Disponibile in diagonali da 42” a 97”.

La serie LG OLED AI B6 si distingue per un design essenziale e raffinato, con profilo ultrasottile e linee pulite che valorizzano lo schermo come protagonista assoluto dell’ambiente. Disponibile in diagonali da 48” a 83”.

Note [1] Tecnologia disponibile sulle serie W6, G6 (ad eccezione del modello da 97”) e C6 (disponibile solo sui modelli da 88” e 77”).

[2] La certificazione Reflection Free di Intertek si applica alle serie W6 e G6 (ad eccezione dei modelli da 97” e 48”). I display sono stati misurati secondo l’implementazione con sfera di campionamento IDMS 11.2.2.

[3] I display OLED LG sono verificati da UL per garantire livelli di nero ≤ 0,24 nit fino a 500 lux, sulla base della misurazione della riflettanza con Ring Light secondo la sezione 11.5 di IDMS.

[4] I display OLED LG sono verificati da UL per garantire livelli di coerenza cromatica > 99% fino a 500 lux, sulla base della misurazione della riflettanza con Ring Light secondo la sezione 11.5 di IDMS.

[5] Il processore AI α11 Gen 3 è presente sulle serie W6, G6 e C6.

[6] Superiore rispetto alla generazione precedente

[7] Superiore rispetto alla generazione precedente

[8] L’aggiornamento è disponibile solo per i clienti che hanno accettato i termini e condizioni di webOS. Gli aggiornamenti non riguardano le prestazioni hardware, le caratteristiche o la durata dei TV.

[9] Il programma webOS Re:New prevede un totale di 4 aggiornamenti webOS nell’arco di cinque anni. Il primo aggiornamento di webOS avverrà due anni dopo il lancio del prodotto sul mercato (per esempio, webOS 26 arriverà nel 2027 sui modelli lanciati nel 2025).

[10] Per OLED TV Wireless si intende la connettività tra la Zero Connect Box e lo schermo. Trasmissione visiva senza perdita di qualità, sulla base di test interni conformi allo standard ISO/IEC 29170-2; i risultati delle misurazioni possono variare in base alle condizioni di connessione.

[11] La versione con piedistallo è disponibile nei tagli 48”, 55” e 65”. Il codice del modello con staffa zero-gap inclusa per installazione a filo muro termina con LW. Il codice per modello con piedistallo incluso termina con LS.

[12] La serie W sarà disponibile nelle prossime settimane

[13] Lo sconto varia in base al modello acquistato. Per dettagli e informazioni, consultare www.lg.com/it/offerte/tv/

[14] Consegna e installazione gratuite sono disponibili per TV a partire dai 48”. Per dettagli e informazioni, consultare www.lg.com/it/offerte/tv/