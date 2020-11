Western Digital lancia una special edition delle unità WD_BLACK per gli appassionati di Call of Duty

Western Digital annuncia una collaborazione con Call of Duty per il restyle grafico di tre prodotti ad alte performance all’interno del portfolio WD_BLACK. Intento dichiarato è offrire ai giocatori tre special edition con l’aspetto grafico di Call of Duty: Black Ops Cold War con il bonus aggiuntivo di punti in-game Call of Duty.

I tre prodotti includono l’unità WD_BLACK P10 Game Drive, WD_BLACK P50 Game Drive SSD e WD_BLACK SN850 NVMe SSD con tecnologia PCIe Gen4, annunciata recentemente.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jim Welsh, Senior Vice President delle Soluzioni Consumer di Western Digital: «Siamo entusiasti che questa collaborazione con Call of Duty ci possa dare l’opportunità di portare a tutti i fan appassionati di questo gioco queste edizioni limitate dei nostri prodotti, progettate appositamente per loro. Sappiamo che i gamer non scherzano quando si tratta del loro gameplay, così abbiamo creato soluzioni di storage ottimizzate per stare al passo con l’esperienza immersiva di Call of Duty».

Per Ander Nickell, Global Director delle Brand Partnership e Integrated Marketing in Activision: «Dal momento che stiamo distribuendo la prossima generazione di Black Ops alla community di gamer, ci assicuriamo che abbiamo la migliore esperienza di gioco. Il brand WD_BLACK di Western Digital è stato studiato per il mondo del gaming ed entrambi crediamo che i nostri fan siano entusiasti quanto noi di queste nuove unità».

Cosa includono le unità in special edition

Black Ops Cold War Special Edition P10 Game Drive: unità progettata specificatamente per i gamer che vogliono espandere il potenziale del loro PC o console compatibile, salvando la loro libreria di gioco in un fattore di forma che può essere portato ovunque. Incluso nell’acquisto, i gamer riceveranno un voucher di 1,100 punti Call of Duty che possono essere convertiti in oggetti all’interno del gioco. Questa edizione speciale è disponibile nella capacità da 2TB e venduta a un prezzo di vendita suggerito di 134,99 euro. Per maggiori informazioni è possibile visitare lo store Western Digital. L’unità sarà disponibile per l’acquisto presso un gruppo selezionato di retailer ed e-tailer di Western Digital all’inizio di dicembre.

Black Ops Cold War Special Edition P50 Game Drive SSD: l’unità fornisce ai PC e alle console compatibili velocità di lettura senza paragoni così i giocatori possono impiegare meno tempo nel caricamento e più tempo giocando. I giocatori che acquisteranno questa unità riceveranno anche un voucher di 2,400 punti Call of Duty che potranno essere convertiti in oggetti all’interno del gioco. Questa edizione speciale sarà disponibile nella capacità da 1TB e a un prezzo di vendita suggerito di 307,99 euro. Per maggiori informazioni è possibile visitare lo store Western Digital. Si potrà acquistare quest’unità presso un gruppo selezionato di retailer ed e-tailer di Western Digital il prossimo mese.

Black Ops Cold War Special Edition SN850 NVMe SSD (1TB): questo prodotto ad alte performance pronto per il futuro riduce i tempi di caricamento dei giochi e trasferisce i file più velocemente rispetto alla generazione precedente. Potenziato grazie alla nuova tecnologia PCIe Gen4, l’unità WD_BLACK SN850 NVMe SSD offre un caricamento più fluido delle applicazioni, consentendo agli utenti di avviare il proprio gioco velocemente. Inclusi nell’acquisto, 2,400 punti Call of Duty che possono essere convertiti in oggetti all’interno del gioco. Questa edizione speciale sarà disponibile nella capacità da 1TB, senza dissipatore di calore, a un prezzo suggerito di vendita di 253,99 euro. Per maggiori informazioni è possibile visitare lo store Western Digital. Anche questo prodotto sarà disponibile per l’acquisto presso un selezionato gruppo di retailer ed e-tailer di Western Digital il prossimo dicembre.