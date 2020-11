Scocca brandizzata, tasti funzione con etichette personalizzate, colore dei terminali: Snom individualizza i suoi terminali IP per le aziende

Le aspettative nei confronti della moderna telefonia aziendale sono sempre più elevate, per questo Snom Technology, noto produttore di telefoni IP per aziende e industria, aggiunge a qualità, mobilità e funzionalità un ulteriore criterio di scelta: l’individualizzabilità dei terminali.

Il produttore berlinese garantisce infatti la massima adattabilità dei propri telefoni alle esigenze dei propri clienti. Che si tratti di modificare le diciture sui tasti, di applicare il logo dell’azienda acquirente sul telefono o che si desideri un terminale di un colore completamente diverso – con Snom è possibile soddisfare quasi tutti i desideri in termini di design.

I moderni telefoni da tavolo sono caratterizzati numerose funzionalità che ne aumentano l’efficienza. Ma quali di queste sono essenziali nella quotidianità aziendale? Ogni azienda ha una sua classifica personale, a seconda del settore in cui opera. Per questo motivo Snom offre diverse soluzioni di personalizzazione per i suoi telefoni IP da tavolo, grazie a cui il design dei terminali può essere completamente adattato alle necessità del cliente al fine di integrare i telefoni in modo ottimale nell’ambiente lavorativo.

Telefoni IP da tavolo: a ciascuno il suo

Ad esempio, sui telefoni utilizzati nel settore alberghiero si può fruire di un’etichettatura di fabbrica dei tasti di servizio con attività tipiche quali “servizio in camera”, “reception” o “prenotazione tavoli”.

Negli ospedali o nelle case di cura, invece, è possibile etichettare i tasti per le chiamate rapide a specifici reparti o per attivare l’apertura porte in modo tale che anche i nuovi colleghi possano identificarli immediatamente. E che dire del logo aziendale sul display o direttamente sulla scocca del telefono per rafforzare ulteriormente la brand identity?

Tutto ciò è possibile con Snom. A partire da un ordine minimo di 50 telefoni Snom D717, D735 o D785 nella versione nera, è possibile disporre di terminali con scocca brandizzata.

Per ordini a partire da 1.500 unità, i tasti funzione possono essere etichettati in modo personalizzato. E per ordini di 3.000 e più unità è possibile modificare integralmente anche il colore dei terminali.

Non esiste un modo più semplice per incrementare la presenza del marchio e la comodità d’uso dei terminali.