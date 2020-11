L’acquisizione messa a segno da Exclusive Networks nasce per accelerare le opportunità in ambito Cloud e DevOps per vendor e rivenditori

Exclusive Networks annuncia oggi l’acquisizione di Nuaware, un distributore all’avanguardia nelle tecnologie cloud, DevSecOps e container. Questa operazione aggiunge al portafoglio di Nuaware la capacità di offrire servizi su scala globale, consentendo a Exclusive Networks, ai suoi vendor e alla rete di rivenditori di disporre di competenze uniche per capitalizzare gli immensi cambiamenti della domanda guidati dalla trasformazione digitale.

Jesper Trolle, CEO di Exclusive Networks, ha dichiarato: “DevOps, container e l’emergente DevSecOps sono aree specialistiche in cui Nuaware si è ritagliato una nicchia davvero unica nella distribuzione. Questa acquisizione offrirà ai nostri rivenditori una rampa già pronta verso nuove opportunità ad alta crescita. I grandi vendor attratti da questi mercati sono alla ricerca di soluzioni di canale chiavi in mano ma i loro ecosistemi di rivenditori consolidati presentano lacune di competenze tecniche che richiedono un valido supporto. Ora possiamo affrontare questo tipo di sfide in modo molto più efficace, continuando ad accelerare la crescita pronti per le prossime ondate di tecnologie dirompenti per infrastrutture digitali sicure e affidabili”.

Nuaware è stata fondata nel 2016 da Zaheer Javaid e Luke Hasty e da allora è cresciuta in modo esponenziale trattando vendor tra cui HashiCorp, Docker Enterprise (ora Mirantis), Instana, Portworx (recentemente acquisito da Pure Storage) e Twistlock (ora Palo Alto Networks Prisma Nube). Il team della società che ha sede a Londra lavora con grandi service provider/system integrator e anche con società di consulenza specializzate in DevOps per implementazioni in tutto il mondo: continuerà a operare come un’unità di business distinta sotto il brand Nuaware e a guardare a nuove tecnologie dirompenti e a partnership con vendor emergenti in forte crescita come, ad esempio, Gremlin e StackPulse in aree come l’ingegneria del caos (chaos engineering) e l’automazione SRE. I suoi servizi ad alto valore, tra cui lead detection, business development, solution design, implementazione, servizi professionali e corsi di formazione completi, completeranno quelli di Exclusive Networks e viceversa.

Zaheer Javaid, Co-Founder and Director di Nuaware, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di entrare a far parte della famiglia Exclusive Networks, e crediamo che questo sia il modo migliore per continuare a espandere la nostra proposta e portare un alto valore a tutti i nostri clienti e partner. Il momento è giusto: il rapido avvio della trasformazione digitale delle imprese ha visto un’accelerazione nel 2020, portando Nuaware e DevOps, le tecnologie di automazione del cloud e di containerizzazione in cui siamo specializzati, a un punto di svolta. Con il supporto di Exclusive, possiamo puntare più in alto, crescere più velocemente e investire di più per aumentare la nostra unicità nel mercato”.

“In termini di cultura, attitudine all’innovazione e capacità di creare valore unico nel contesto della tecnologia e della disruption del mercato, Nuaware è molto simile a Exclusive Networks “, ha affermato Andy Travers, EVP Worldwide Sales and Marketing di Exclusive Networks. “La collaborazione tra le due aziende è un’ottima notizia per i rivenditori di entrambe le società, compresi i vendor strategici che abbiamo in comune come Palo Alto Networks. Prevediamo una crescita organica significativa dal business Nuaware e supporteremo i loro piani di espansione continua a livello globale; grazie al loro know-how vediamo molti vantaggi commerciali e molte più opportunità per i rivenditori e i vendor di Exclusive Networks.”