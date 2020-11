La gamma del marchio proprio di RS comprende alimentatori, oscilloscopi, multimetri digitali, calibratori multifunzione e altri strumenti da banco

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents, partner multicanale globale per clienti e fornitori industriali, presenta l’ampia gamma di strumenti di misura da banco a marchio RS PRO. La gamma offre differenti soluzioni e applicazioni, portando sul mercato una suite completa di strumenti elettronici per la progettazione.

Uno dei punti di forza della gamma è la serie di tester di isolamento RS PRO RSST-2000. Caratterizzati da un design a doppio isolamento che li rende i primi al mondo ad essere conformi alla norma di sicurezza IEC 61010-2-034, questi tester elettrici di sicurezza sono disponibili in quattro modelli, ognuno dei quali si rivolge ad un’ampia gamma di applicazioni, presentando specifiche caratteristiche per una maggiore funzionalità.

I tester elettrici di sicurezza RS PRO forniscono una soluzione di alta qualità e ad alta efficienza per qualsiasi esigenza di test elettrici con una capacità di uscita di 200 VA. Sono ideali per prevenire potenziali guasti alle apparecchiature prima che si verifichino e costituiscono un eccellente strumento per la risoluzione dei problemi. Le funzioni di test principali includono la tensione di isolamento ca e cc, il collegamento a terra e la continuità di messa a terra.

La serie è caratterizzata da un’eccellente risoluzione di regolazione dell’uscita, risoluzione di misurazione, rampe di tensione controllabili e impostazioni di tempo di rampa e di valutazione dei limiti superiore/inferiore.

Le spie LED ad alta illuminazione (lampeggianti o permanentemente accese) e l’indicatore audio ad alto volume forniscono avvertenze sullo stato durante i test in corso o i risultati della valutazione da parte dell’analizzatore di sicurezza.

Altre funzioni e caratteristiche della serie RSST-2000 includono 100 set di memoria per test manuali per la memorizzazione di diverse condizioni di test; terminali di uscita posteriori per l’integrazione del sistema e terminali frontali per il controllo remoto e posteriori per I/O per permettere il controllo degli output o lo stop dell’analizzatore in base alle esigenze.

Inoltre, la gamma di strumenti di misura da banco RS PRO comprende alimentatori programmabili, oscilloscopi, generatori di forme d’onda, multimetri digitali e generatori di forme d’onda arbitrarie.

La serie RS PRO RSST-2000 ha un prezzo competitivo, riporta il sigillo di approvazione RS PRO ed è dotata della garanzia di tre anni. Questi strumenti sono stati sottoposti a test di conformità e di qualità di alto livello per assicurare qualità, durata e collaudo.

La gamma di strumenti di misura da banco RS PRO viene ora spedita da RS nella regione EMEA.