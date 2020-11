L’innovativo anello illuminato a 360° consente fino a 7 scelte colore se utilizzato in combinazione con M22-FLED-RGB così da garantire massima sicurezza e visibilità in molteplici applicazioni per l’automazione industriale

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents, partner multicanale globale per clienti e fornitori industriali, ha aggiunto la serie RMQ Small E-Stop di Eaton alla gamma di pulsanti di emergenza distribuiti. Questo dispositivo compatto è circa il 30% più piccolo dei pulsanti di arresto di emergenza standard ed è progettato per offrire livelli di sicurezza migliori con il minor ingombro possibile. Offrendo una visibilità a 360° e con un diametro di soli 30 mm, il pulsante Small E-Stop si integra perfettamente nella maggior parte delle applicazioni nell’ambito dell’automazione e della costruzione di macchine. Le sue dimensioni compatte offrono ai costruttori di macchine e ai progettisti un’opzione per l’arresto di emergenza idonea in qualsiasi ambiente di automazione, sia che venga montato orizzontalmente su un pannello di controllo piatto, sia che venga montato verticalmente sul bordo macchina. Nonostante le dimensioni ridotte, il pulsante Small E-Stop di Eaton garantisce il massimo livello di sicurezza. Oltre ad un indicatore di stato a LED frontale, questo pulsante di arresto di emergenza è dotato di un innovativo design grazie ad un anello illuminato intorno alla sua circonferenza, offrendo così una visibilità completa a 360° quando il dispositivo è attivato. Un elemento LED RGB opzionale offre ai progettisti di sistema e ai costruttori di macchine una scelta di sette colori, che possono essere selezionati per mostrare i diversi stati della macchina o per garantire che la luce di emergenza sia distinta dagli altri indicatori visivi nella medesima area. Small E-Stop è semplice da integrare grazie al suo design modulare plug-and-play. È compatibile con i contatti posteriori, ma può essere fornito con contatti di controllo interno ove richiesto. Per una maggiore flessibilità, i progettisti possono scegliere tra una versione da 22 mm o 30 mm di diametro e modelli con grado di protezione IP65K e IP69K. È inoltre possibile scegliere un meccanismo di rilascio a trazione o a rotazione. Il pulsante Small E-Stop è compatibile con altri prodotti Eaton RMQ, disponibili in RS – rendendo più facile per i progettisti di sistema e i costruttori di macchine procurarsi tutto ciò di cui hanno bisogno da un unico fornitore. La serie di pulsanti Small E-Stop Eaton viene ora distribuita da RS nella regione EMEA.