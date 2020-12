The Design Hub, powered by Shoppa, consente alle aziende di produrre, stampare e posizionare segnaletica professionale in pochi semplici clic

OKI Europe ha lanciato The Design Hub, un software creativo di facile utilizzo, powered by Shoppa, per la creazione in-house e on demand di comunicazioni visive e materiale marketing. The Design Hub consente alle aziende di produrre, stampare e posizionare segnaletica di qualità professionale in pochi minuti, offrendo un’alternativa rapida ed economica all’utilizzo di terze parti quali service di stampa e creativi.

Con i continui cambiamenti delle linee guida, le mutevoli condizioni di trading e le tendenze di mercato instabili che influenzano il comportamento dei clienti, The Design Hub consente alle aziende di reagire rapidamente alle situazioni impreviste man mano che si presentano. Le aziende possono creare in modo semplice e veloce segnaletica e comunicazioni visive accattivanti utilizzando un’ampia libreria di modelli già esistenti che possono essere personalizzati con testo, immagini e altri elementi di design, senza dipendere da competenze professionali di progettazione. La funzione “drag and drop” consente agli utenti di creare e stampare immediatamente materiali collaterali per mantenere un vantaggio competitivo e coinvolgere i clienti.

La libreria di The Design Hub include modelli per segnaletica di svariate dimensioni, dal formato A5 al banner lungo fino a 1,3 m, etichette prefustellate, adesivi, cartellini per i prezzi, braccialetti, collarini per bottiglie, cartellini per porte e altro, insieme a un’ampia gamma di immagini e contenuti. Oltre ai modelli preesistenti, gli utenti possono importare o creare modelli personalizzati per formati che soddisfino le loro esigenze specifiche e aggiungere o modificare immagini. I codici QR possono anche essere generati automaticamente attirando l’attenzione dei clienti attraverso comunicazioni a basso contatto, ad esempio adesivi per tavoli da ristorante per consultare i menu ed effettuare ordini. Inoltre, gli asset possono essere completamente personalizzati attraverso la stampa di dati variabili.

The Design Hub, accostato alle stampanti OKI, ha già ricevuto un riconoscimento per aver offerto ai retailer una soluzione end-to-end per la produzione in-store di segnaletica, vincendo recentemente il prestigioso Gold Innovation Retail 2020 Award nella categoria delle applicazioni di supporto al retailer. Il comitato della giuria ha commentato: “I retailer hanno ora la flessibilità di una soluzione end-to-end per produrre in-store e on demand comunicazioni professionali costanti, efficaci senza dover avere competenze specialistiche di progettazione o stampa”.

The Design Hub funziona esclusivamente con stampanti OKI selezionate. La stampa è semplificata grazie a custom media file integrati nelle impostazioni di stampa che consentono di stampare con facilità ogni progetto direttamente da The Design Hub su un’ampia gamma di supporti di formato, peso e tipologie diverse con una stampante OKI. The Design Hub consente inoltre agli utenti di monitorare lo stato della loro stampante OKI, inclusi i livelli dei materiali di consumo con le notifiche automatiche per la loro sostituzione. I materiali di consumo sono facili da reperire e acquistare grazie a link con i Partner OKI autorizzati, garantendo una stampa continua e senza problemi.

“Le comunicazioni visive sono fondamentali per attirare, coinvolgere ed informare i clienti, in particolare nei settori quali retail e ospitalità dove le condizioni sono in costante evoluzione”, afferma Javier Lopez, General Manager Vertical Solutions EMEA, OKI Europe Ltd. “Più che mai le aziende devono essere in grado di adattarsi rapidamente a costi contenuti, comunicare con professionalità e in modo chiaro con i clienti. Grazie a The Design Hub le organizzazioni possono produrre, stampare e posizionare segnaletica di alta qualità in pochi minuti con un semplice clic, e hanno la possibilità di personalizzare in modo efficace e on demand, risparmiando tempo e denaro”.

Avendo aiutato negli ultimi mesi oltre 700 organizzazioni a promuovere il distanziamento sociale mediante adesivi e grafica da pavimento, OKI Europe è consapevole di quanto sia difficile per le aziende adattarsi alle circostanze in continua evoluzione. Come parte della campagna “Adapt Today”, OKI offre alle aziende un Business Agility Pack gratuito* che include un abbonamento di sei mesi** a The Design Hub. Con un valore di circa €500*, il pacchetto è disponibile per i clienti con l’acquisto di una stampante a colori OKI idonea e di un set di toner OKI CMYK originali. Le aziende che possiedono già una stampante OKI a colori idonea possono richiedere il proprio pacchetto acquistando un set di toner* OKI CMYK originali.

Oltre all’abbonamento di 6 mesi a The Design Hub, i clienti riceveranno anche un abbonamento di 6 mesi a ABBYY FineScanner Premium**, il primo scanner mobile basato sull’intelligenza artificiale (AI) per la scansione di documenti cartacei e la creazione di copie digitali perfette da stampare e conservare. In questo modo vengono aggiunte funzionalità intelligenti di scansione alle stampanti OKI, eliminando la necessità di investire in ingombranti scanner desktop o in multifunzione.

I clienti riceveranno anche una gamma di supporti di stampa per applicazioni specifiche di settore, nonché l’accesso a numerosi modelli e grafiche in modo da adattare rapidamente la segnaletica e le comunicazioni rivolte ai clienti, riducendo ulteriormente perdite di tempo e dipendenza da terze parti.