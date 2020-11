La campagna “Adapt Today” di OKI offre gratuitamente un Business Agility Pack per aiutare i clienti ad adattarsi alle condizioni del mercato in evoluzione

OKI Europe offre ai clienti un Business Agility Pack gratuito* del valore di circa €500* come parte della campagna “Adapt Today”. L’offerta rappresenta un altro passo avanti nel continuo impegno di OKI Europe ad aiutare le aziende e le organizzazioni ad adattarsi e rispondere alle difficoltà causate dalla pandemia del coronavirus.

Molte aziende hanno bisogno di supporto per restare operative, pertanto il Business Agility Pack include risorse e strumenti software che possono aiutare le organizzazioni ad adattare rapidamente la loro segnaletica e le comunicazioni rivolte ai clienti in base alle circostanze in continua evoluzione, per aderire ad esempio alle linee guida governative o per seguire le nuove tendenze del mercato e della società, senza dipendere da fornitori. L’offerta è disponibile per i nuovi clienti che acquistano una stampante a colori OKI idonea e un set di toner originali OKI CMYK, oltre a una garanzia estesa di 3 anni con la registrazione del prodotto. I clienti che possiedono già una stampante a colori OKI possono richiedere il proprio pacchetto acquistando un set di toner originali OKI CMYK*.

Il Business Agility Pack include un abbonamento gratuito** di sei mesi a The Design Hub e ABBYY FineScanner Premium, supporti di stampa per applicazioni di settore e accesso a modelli e grafiche.

The Design Hub, basato sulla tecnologia Shoppa, è un creative software che fornisce alle aziende un punto di riferimento per tutte le esigenze di progettazione e stampa, consentendo di creare e stampare in-house comunicazioni visive e materiali marketing di qualità professionale e completamente personalizzati con pochi semplici clic. Con i custom media file integrati nelle impostazioni di stampa di The Design Hub, gli utenti possono stampare immediatamente su una vasta gamma di supporti e formati diversi con il semplice tocco di un pulsante, senza doversi rivolgere a un esperto. The Design Hub consente inoltre agli utenti di monitorare i livelli dei materiali di consumo delle stampanti OKI connesse grazie alle notifiche automatiche per la loro sostituzione. I materiali di consumo sono facili da reperire e acquistare grazie a collegamenti con i Partner OKI autorizzati, garantendo una stampa continua e senza problemi.

ABBYY FineScanner è il primo scanner mobile basato sull’intelligenza artificiale (AI) che supporta la scansione di documenti cartacei, come ricevute e coupon, e permette di ottenere copie digitali perfette da stampare e conservare. In questo modo vengono aggiunte funzionalità di scansione intelligenti alla stampante OKI scelta, eliminando la necessità di un ingombrante scanner desktop o di un multifunzione.

Il pacchetto include inoltre una varietà di supporti diversi per applicazioni di settore e accesso a numerosi modelli e grafiche per aiutare le aziende ad adattare rapidamente la segnaletica e le comunicazioni rivolte ai clienti, riducendo ulteriormente il tempo e la necessità di rivolgersi a terze parti.

“Fin dall’inizio della pandemia, ci siamo impegnati ad aiutare le aziende e le organizzazioni a risolvere le difficoltà quotidiane che si trovano ad affrontare. Le stiamo aiutando anche a soddisfare le nuove richieste dei clienti offrendo nuovi servizi, oltre a garantire il coinvolgimento e la sicurezza dei clienti, rispettando al contempo le linee guida ufficiali in continua evoluzione”, afferma Pamela Ghosal, General Manager Marketing Communications EMEA, OKI Europe Ltd. “Avendo aiutato negli ultimi 6 mesi oltre 700 aziende a operare in modo sicuro ed efficiente con la nostra segnaletica e le nostre grafiche gratuite per il distanziamento sociale, siamo consapevoli delle difficoltà che le aziende incontrano e intendiamo continuare ad aiutarle con la nostra campagna “Adapt Today”. Con quasi l’80% delle attività economiche messe a dura prova dalla pandemia del coronavirus1, la capacità di adattarsi ai cambiamenti che porterà il domani è la chiave della sopravvivenza. Il nostro Business Agility Pack offre software e strumenti che possono aiutare le organizzazioni a rimanere operative in questi momenti difficili, fornendo loro la flessibilità necessaria per essere più agili “distinguendosi dalla massa” e diventando più autonome. In questo modo potranno informare i clienti guidando le decisioni di acquisto grazie alla creazione e alla stampa, in modo rapido ed economico, di comunicazioni visive di qualità professionale, in-house e on demand”.

Questa offerta è valida per le seguenti stampanti OKI:

• C612

• C712

• Serie C800 (C824, C834, C844)

• Serie MC800 (MC853, MC873, MC883)

• Pro9431

* Si applicano Termini e Condizioni. Il valore è indicativo.