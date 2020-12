Arrow sigla un accordo di aggregazione di contratti per il segmento di clienti commercial con Broadcom per le regioni Europee

Arrow Electronics, fornitore globale di soluzioni tecnologiche, ha annunciato un accordo con Broadcom Inc., per diventare il primo partner di aggregazione di contratti in ambito Symantec Enterprise Security, per il segmento di clienti commercial in molte regioni europee. Ne è prevista l’applicazione nei paesi di Benelux, Germania, Francia, Spagna e Portogallo, Italia, Paesi Nordici e Regno Unito.

Quanto siglato comprende il supporto e l’implementazione delle strategie di go-to-market del canale per l’ampio portfolio di soluzioni di sicurezza di Symantec, a seguito dell’acquisizione della stessa Symantec effettuata da Broadcom a fine 2019. In base a quanto concordato, Arrow fornirà supporto tecnico direttamente ai clienti del segmento commerciale di Broadcom e supporterà il canale con attività di generazione di nuove opportunità, con la gestione dei contratti di rinnovo e facilitando le attività di formazione al proprio ecosistema di partner.

“Arrow è ben strutturata a supportare un’ampia base di clienti con servizi a valore sulle soluzioni di sicurezza di Broadcom già previste nel programma globale di sicurezza informatica, grazie alla consolidata esperienza da noi sviluppata negli anni su Symantec”, afferma Alexis Brabant, Vice President Sales di Arrow Enterprise Computing Solutions in EMEA. “Broadcom è fortemente impegnata nel canale, e siamo felici di ampliare la collaborazione con un vendor affermato che supporta il settore con molteplici soluzioni, ricoprendo anche un ruolo chiave nello sviluppo del network internazionale. L’accordo amplia la nostra offerta di soluzioni per i clienti del canale, aiutandoli a proteggere le infrastrutture dei loro utenti finali”.

Apay Obang-Oyway, Director EMEA Channel & Alliances di Broadcom, ha dichiarato: “Nessuna impresa è immune alle continue sfide di protezione rispetto al panorama in costante crescita delle minacce, oltre a dover garantire la conformità normativa. Siamo entusiasti di questo nuovo accordo commerciale con Arrow e siamo certi che i nostri clienti sono in mani esperte e sicure, grazie alla pluriennale expertise sviluppata da Arrow sulle soluzioni di Symantec”.

La preziosa collaborazione di Arrow con Symantec si avvia a festeggiare il ventesimo anniversario. Arrow è costantemente impegnata nel sostenere in modo significativo le strategie di go-to-market, favorendo lo sviluppo di nuove iniziative sul canale. Symantec Endpoint Security e Symantec Email Security Service sono disponibili esclusivamente attraverso ArrowSphere in EMEA, il marketplace multi-tier cloud di Arrow.