Arrow Electronics, fornitore globale di soluzioni tecnologiche, è stata inserita da Training Industry, la fonte più affidabile nel settore della formazione, nella lista ‘Top 20 Training Industry’ per le società di formazione IT del 2020.

L’ente ha pubblicato recentemente le proprie selezioni per le aziende inserite nella categoria Top Training 2020 per il segmento della formazione informatica nel mercato dell’apprendimento e dello sviluppo. Training Industry, una delle principali risorse di ricerca e informazione per i leader della formazione aziendale, redige il proprio report analizzando i settori critici del mercato della formazione professionale IT, per aggiornare puntualmente i manager sui fornitori di servizi e tecnologie di formazione più validi e innovativi sul mercato.

La selezione per la lista delle Top 20 società di formazione IT del 2020 è stata effettuata sui seguenti criteri:

– Ampiezza e qualità dei contenuti e dei corsi di formazione IT

– Leadership e capacità innovativa nella formazione

– Dimensioni dell’azienda e potenziale di crescita

– Solidità dei clienti e copertura geografica

“Quest’anno la lista delle Top 20 Training Company di formazione IT si è rapidamente adattata al cambiamento degli ambienti lavorativi delle imprese, per fornire contenuti attraverso le più svariate modalità e soddisfare le esigenze degli utenti che lavorano da casa”, ha sottolineato Ken Taylor, President di Training Industry. “Le nuove modalità includono approcci di apprendimento di tipo immersivo, come i laboratori virtuali, le lezioni virtuali attraverso molteplici piattaforme e l’apprendimento on-demand. Le Top 20 sono aziende che erogano i training e continuano a migliorare la propria offerta per garantire che gli utenti possano ricevere la migliore formazione in linea con ogni programma di apprendimento.