Computer Gross ha siglato un accordo di distribuzione con Alfresco, azienda specializzata nelle piattaforme di content service

Computer Gross, distributore a valore da sempre attento alle nuove tendenze e alle crescenti esigenze del mercato e del canale, ha siglato un accordo di distribuzione con Alfresco, azienda specializzata nelle piattaforme di content service.

Acquisito da Hyland lo scorso ottobre, Alfresco rafforza ulteriormente la sua strategia di canale con questo accordo esclusivo, rendendo Computer Gross il primo distributore di prodotti e soluzioni Alfresco in Italia.

Le informazioni di processi aziendali stanno aumentando in termini di valore, volume ed eterogeneità in ogni contesto, settore e mercato e gli approcci tradizionali alla loro gestione non garantiscono l’ottimizzazione del loro potenziale. In questo scenario si rivela quindi fondamentale individuare interlocutori in grado di innescare dinamiche e flussi informativi verso un utilizzo ottimale.

Alfresco, una piattaforma open-source di content service e fornitore di soluzioni, consente alle aziende di sfruttare il potenziale delle informazioni offrendo un approccio completamente nuovo, flessibile e aperto, alla gestione e all’organizzazione dei documenti, integrando perfettamente le sue funzionalità in qualsiasi architettura esistente e ambiente di lavoro.

Alfresco Digital Business Platform (DBP), l’ultimo aggiornamento alla suite di prodotti Hyland, è una piattaforma di content service moderna, nativa per il cloud e altamente scalabile che gestisce, protegge e collega le informazioni. Abbraccia le filosofie open-source e open-standard rendendo libero il cliente da lock-in tecnologico. Si integra inoltre facilmente con altre soluzioni leader di mercato.

L’insieme di queste caratteristiche, unite alla grande versatilità dei servizi offerti che includono gestione documentale, di processi e di governance e attività di analisi, rendono DBP la scelta giusta per l’ottimizzazione di processi complessi e di flussi documentali ad elevato volume.

Grazie a questo accordo appena siglato si completa l’offerta di Computer Gross in ambito gestione del ciclo di vita dei contenuti, e dei processi di creazione e pubblicazione in esso coinvolti, con una soluzione di livello enterprise come Alfresco (ECM).

Gli operatori di canale saranno in grado di aiutare i loro clienti, offrendo l’eccellenza di uno tra i principali player di soluzioni nel Content Management completata dalla competenza, esperienza, e dal supporto di Computer Gross, il principale distributore a valore italiano.

“Abbiamo davanti a noi molte opportunità di modernizzazione fornite da un mercato ormai maturo con sistemi legacy di vecchia generazione e quindi interessato a soluzioni moderne in linea con gli standard IT attuali, in grado di recepire correttamente la nostra offerta e trarne il massimo beneficio” afferma Michele Quadrino, Senior Channel Account Manager

di Hyland. “La Parnership con Computer Gross, distributore con una forte proposizione di innovazione, ci consentirà di raggiungere partner e system integrator strategici per valorizzare adeguatamente la nostra value proposition.”

“Siamo estremamente fieri di essere il primo distributore delle soluzioni Alfresco in Italia. L’accordo riveste per noi un ruolo strategico e fondamentale per il processo di sviluppo e potenziamento dell’offerta di soluzioni nell’ambito del Data Management e della Digital Transformation” dichiara David Baldinotti, Business Unit Manager Software di Computer Gross. “Siamo pronti a estendere le attività di Alfresco con tutto il supporto indispensabile ai partner italiani attraverso i nostri servizi a valore espressamente focalizzati.”

Hyland