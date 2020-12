Grazie alla semplicità d’utilizzo e alla rapidità di stampa assicurata dalla tecnologia Canon, l’azienda italiana stampa internamente il suo catalogo, ottimizzando la produzione di uno strumento di marketing strategico

Supportare i clienti nel perseguire efficienza e produttività, aiutandoli a esplorare nuove opportunità per accelerare il business attraverso la più avanzata offerta tecnologica, rappresenta un impegno costante per Canon Italia ed è per questo che oggi l’azienda è lieta di annunciare che tra i primi clienti in tutta Europa ad aver adottato con successo la nuova serie imagePRESS C10010VP figura un’eccellenza italiana come Boteco.

Azienda veneta attiva in tutto il mondo nella progettazione e realizzazione di impugnature di manovra e componenti meccanici, Boteco ha fatto del suo catalogo cartaceo un potente strumento di marketing per portare sul mercato mondiale una proposta a valore di oltre 15.000 prodotti: un fascicolo di 850 pagine soggetto a costante aggiornamento e tradotto in 17 lingue. L’azienda, sino ad oggi, esternalizzava la realizzazione del catalogo a un fornitore di servizi di stampa con tecnologia tradizionale offset, ma da tempo desiderava una soluzione più agile e reattiva per tenere il passo con le frequenti revisioni.

Affidandosi a Canon come partner tecnologico per la stampa dei suoi materiali e da ultimo scegliendo la nuovissima imagePRESS C10010VP, l’azienda ha potuto internalizzare il processo di stampa, dotandosi di una soluzione in grado di assicurare un considerevole abbattimento dei costi e un aumento di produttività. Grazie alle avanzate funzionalità della soluzione Canon e in particolare allo stacker ad alta capacità – che consente una rapida fascicolazione durante la tiratura di stampa-, Boteco è adesso in grado di aggiornare il catalogo con elevata frequenza e secondo le reali esigenze di business: dalla stampa su richiesta a quella personalizzata, arrivando persino alla opportunità di stampare solo alcuni inserti del catalogo per determinati settori verticali, eliminando qualsiasi spreco di carta. Il tutto con una qualità di stampa superiore all’offset e una velocità tale da consentire la riduzione del 45% dei tempi di consegna. L’importante iniezione di automazione, che rappresenta la cifra distintiva del nuovo sistema di stampa digitale targato Canon, consente di gestire in totale autonomia la produzione: la facilità di utilizzo e le straordinarie impostazioni automatiche di imagePRESS C10010VP permettono tempi di stampa rapidissimi, riducendo al minimo la necessità di intervento manuale.

“Siamo entusiasti della nuova Canon imagePRESS C10010VP, un sistema di stampa che ci ha consentito di ripensare alcuni processi strategici del nostro business, internalizzando la creazione, l’aggiornamento e la stampa del nostro catalogo cartaceo. Questo ci ha aiutato ad abbattere i costi e aumentare la produttività, consegnandoci anche un’arma in più nella nostra strategia di marketing che deve ancora tantissimo al supporto cartaceo. Riuscire a creare 17 versioni diverse del catalogo aggiornando il file sorgente in modo rapido e con un minimo intervento manuale significa infatti avere la certezza di portare sul mercato una versione sempre aggiornata della nostra offerta” – ha dichiarato Mario Borgo, AD di Boteco che precisa – “Ma c’è di più. La rivoluzionaria tecnologia di stampa Canon ci ha permesso di liberare le nostre persone da una serie di lavori ripetitivi legati al processo di stampa per impegnarle in attività ad alto valore, un aspetto che per una realtà come la nostra rappresenta un fattore critico di successo”.

“Quando a settembre 2020 in occasione del lancio della serie imagePRESS C10010VP avevamo presentato le opportunità che questo sistema di stampa avrebbe assicurato in termini di produttività, versatilità e qualità, non avremmo immaginato di ricevere un riscontro tanto positivo dal mercato in così breve tempo. Siamo orgogliosi di questo risultato, tanto più che arriva da un’azienda italiana che per spirito imprenditoriale, vocazione all’internazionalità e innovazione tecnologica rappresenta un esempio magistrale del nostro Made in Italy” ha dichiarato Marco Dusi, Product Marketing Manager Document Solutions di Canon Italia che aggiunge: “Si tratta anche di una conferma delle opportunità che la tecnologia di stampa Canon imagePRESS C10010VP rende possibili non solo a stampatori commerciali e centri stampa ma anche a realtà attive in altri settori industriali come nel caso di Boteco”.